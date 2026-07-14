GATE обяви стипендии Google DeepMind за бъдещи AI специалисти

партньорска публикация
партньорска публикация / 14 July 2026 16:34 >
GATE обяви стипендии Google DeepMind за бъдещи AI специалисти
Двама студенти ще получат възможност да учат с пълно финансиране в три от най-перспективните магистърски програми по изкуствен интелект в България. Институт GATE към СУ „Св. Климент Охридски“, в партньорство с Факултета по математика и информатика, обявява началото на кандидатстването за две пълни стипендии Google DeepMind AI Masters Scholarships за академичната 2026-2027 година.

Увеличаването на броя на стипендиите от една на две е признание за развитието на програмата и разширява възможностите талантливи млади хора да изградят кариера в една от най-бързо развиващите се области на науката и технологиите – изкуствения интелект.

Стипендиите са предназначени за студенти, приети в една от трите магистърски програми на Факултета по математика и информатика:

„Изкуствен интелект“;

„Извличане на информация и откриване на знания“;

„Технологии за големи данни“.

Всяка стипендия осигурява цялостна финансова подкрепа за 18-месечното обучение в размер на около 28 700 щатски долара. Финансирането покрива не само таксите за обучение, но и разходите за настаняване и издръжка, оборудване, академични пътувания, участие в международни конференции в областта на изкуствения интелект.

„Изкуственият интелект вече променя начина, по който живеем, работим и правим наука. Нашата цел е да дадем шанс на още повече талантливи млади хора да бъдат част от тази промяна. Увеличаването на броя на стипендиите е признание за качеството на обучението и научната среда, които изграждаме в GATE и Софийския университет“, отбелязва директорът на GATE проф. д-р Силвия Илиева.

Като първия Център за върхови постижения в областта на големите данни и изкуствения интелект в България, GATE предоставя на студентите достъп до съвременна научноизследователска инфраструктура, международни партньорства и възможности за работа по реални изследователски и иновационни проекти. Младите таланти ще имат възможност да работят рамо до рамо с учени и инженери по международни проекти в областите на интелигентните градове, цифровото здравеопазване, умната индустрия и интелигентното управление.

Google DeepMind AI Masters Scholarships се реализира от 2017 г. и подкрепя университети по целия свят в подготовката на следващото поколение специалисти по изкуствен интелект. През последните години програмата се разширява в Европа и света, а от 2026 г. нейното администриране се осъществява от Institute of International Education (IIE).

Освен да бъдат приети в една от трите посочеуни магистърски програми на ФМИ, кандидатите е необходимо да имат минимален успех 4,50 от бакалавърската си степен и да отговарят на критериите за финансова допустимост.

Крайният срок за кандидатстване е 9 октомври 2026 г., а окончателният подбор на двамата стипендианти ще приключи до 31 октомври 2026 г.

Кандидатстването се извършва чрез онлайн формуляр на сайта на GATE.
Свързани публикации:
Симеон Карпузов от GATE е сред „Най-изявените млади личности на България 2026“Университет Цукуба гостува в София за нови съвместни инициативи с GATEGATE участва в проект за достъпни градове чрез дигитални двойници и AIGATE стана съучредител на Националния хъб на Европейската мисия срещу ракаGATE домакинства учредяването на Национален хъб на Мисията за борба с рака в България
GATEDeepMindAI
Мнения
Стажантът, който стана директор
Как да спечелим надпреварата за иновации в отбраната
Силата на поколенията
Фамилният бизнес – новите поколения променят правилата
Как да увеличим умния капитал
Най - четени
Как да спечелим надпреварата за иновации в отбранатаLidl расте, когато хората в него растатA1 Gaming League отново събра феновете на електронните спортове на Aniventure Comic Con 2026Новата стойност на професионалното образованиеСилата на поколенията
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
Exit >
Всяка 10-а кола на българския пазар е DONGFENG
Exit >
Как да поддържаме енергия, издръжливост и възстановяване през лятото
Exit >
Излиза летният брой на сп. „Български Артист”
Exit >
Още един световен артист се присъдинява към фестивала на Соня Йончева
Exit >
За първи път в историята: „Тракийски награди за класическа музика” са вече факт

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ