GATE обяви стипендии Google DeepMind за бъдещи AI специалисти

Двама студенти ще получат възможност да учат с пълно финансиране в три от най-перспективните магистърски програми по изкуствен интелект в България. Институт GATE към СУ „Св. Климент Охридски“, в партньорство с Факултета по математика и информатика, обявява началото на кандидатстването за две пълни стипендии Google DeepMind AI Masters Scholarships за академичната 2026-2027 година.



Увеличаването на броя на стипендиите от една на две е признание за развитието на програмата и разширява възможностите талантливи млади хора да изградят кариера в една от най-бързо развиващите се области на науката и технологиите – изкуствения интелект.



Стипендиите са предназначени за студенти, приети в една от трите магистърски програми на Факултета по математика и информатика:



„Изкуствен интелект“;



„Извличане на информация и откриване на знания“;



„Технологии за големи данни“.



Всяка стипендия осигурява цялостна финансова подкрепа за 18-месечното обучение в размер на около 28 700 щатски долара. Финансирането покрива не само таксите за обучение, но и разходите за настаняване и издръжка, оборудване, академични пътувания, участие в международни конференции в областта на изкуствения интелект.



„Изкуственият интелект вече променя начина, по който живеем, работим и правим наука. Нашата цел е да дадем шанс на още повече талантливи млади хора да бъдат част от тази промяна. Увеличаването на броя на стипендиите е признание за качеството на обучението и научната среда, които изграждаме в GATE и Софийския университет“, отбелязва директорът на GATE проф. д-р Силвия Илиева.



Като първия Център за върхови постижения в областта на големите данни и изкуствения интелект в България, GATE предоставя на студентите достъп до съвременна научноизследователска инфраструктура, международни партньорства и възможности за работа по реални изследователски и иновационни проекти. Младите таланти ще имат възможност да работят рамо до рамо с учени и инженери по международни проекти в областите на интелигентните градове, цифровото здравеопазване, умната индустрия и интелигентното управление.



Google DeepMind AI Masters Scholarships се реализира от 2017 г. и подкрепя университети по целия свят в подготовката на следващото поколение специалисти по изкуствен интелект. През последните години програмата се разширява в Европа и света, а от 2026 г. нейното администриране се осъществява от Institute of International Education (IIE).



Освен да бъдат приети в една от трите посочеуни магистърски програми на ФМИ, кандидатите е необходимо да имат минимален успех 4,50 от бакалавърската си степен и да отговарят на критериите за финансова допустимост.



Крайният срок за кандидатстване е 9 октомври 2026 г., а окончателният подбор на двамата стипендианти ще приключи до 31 октомври 2026 г.



Кандидатстването се извършва чрез онлайн формуляр на сайта на GATE.

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