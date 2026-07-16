GATE посреща рекорден брой млади таланти в Лятната си стажантска програма

С рекорден интерес започна четвъртото издание на Лятната стажантска програма на институт GATE към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – през 2026 година под мотото NEXT GATE TALENTS. Това лято 32 млади таланти ще работят по реални научноизследователски и приложни проекти в областта на големите данни и изкуствения интелект, като ще бъдат част от екипите на института през следващите три месеца.



Интересът към програмата продължава да расте. За тазгодишното издание кандидатстваха над 100 млади специалисти и студенти. Освен количеството, впечатление прави и качеството на кандидатурите. Тази година първият център за върхови постижения в областта на големите данни и изкуствения интелект в Източна Европа посреща студенти в последните курсове на бакалавърските програми и магистри.



NEXT GATE TALENTS 2026 привлича участници не само от България, но и от чужбина. Сред одобрените стажанти има представители на Япония, Гана и Унгария, което още веднъж затвърждава международния облик на института и интереса към неговата изследователска среда.



Най-голям е интересът към направленията Machine Learning & AI и „Градове на бъдещето“, като тази година GATE ще посрещне стажанти във всички свои изследователски направления – от разработването на надеждни изчислителни модели и инженеринг на големи данни до анализ на информационната среда и съвременни AI технологии.



“За четири години Стажантската програма на GATE се превърна в място, където младите хора смело и устойчиво започват професионалния си път в науката и високите технологии. Всяка година виждаме все по-силни кандидати, които идват с желание да създават решения с реално въздействие заедно с нашия мултидисциплинарен екип. Това е ясен знак, че следващото поколение изследователи и иноватори вече е тук“, отбелязва директорът на институт GATE проф. д-р Силвия Илиева.



В рамките на тримесечната програма стажантите ще работят рамо до рамо с учените и експертите на GATE по реални проекти с национални и международни партньори. Те ще получат менторска подкрепа, достъп до високотехнологичната инфраструктура на института и възможност да се включат в разработването на иновативни решения в сферата на големите данни и изкуствения интелект.



За много от участниците програмата е първа стъпка към дългосрочно професионално развитие в GATE. През последните години редица стажанти продължават като младши изследователи в проектите на института, превръщайки летния стаж в начало на успешна кариера в науката и иновациите.



С всяко следващо издание Стажантската програма на GATE затвърждава ролята си като една от най-привлекателните стажантски програми в областта на изкуствения интелект и големите данни в България, събирайки млади хора, които искат да превърнат знанията си в технологии с реално въздействие върху обществото.

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