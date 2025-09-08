Проучване: интересът в Европа към китайските електромобили е слаб

Лоялността към марката остава силна в Германия

Китайските електромобили будят скромен интерес в европейските потребители, сочи най-новото проучване на консултантска фирма "Бостън консултинг груп" (Boston Consulting Group - BCG), заключенията от което представи ДПА.



Приблизително един на всеки шест купувачи в Германия (16 процента) заявява, че би обмислил покупката на китайски електромобил. Във Великобритания склонните да купят китайски електромобил потребители са 15 процента, в Италия - 14 процента, а в Нидерландия - 14 процента, сочат още данните.



Проучването обхваща 9000 души в 10 държави - Германия, Испания, Франция, Великобритания, Италия, Нидерландия, Норвегия, САЩ, Китай и Бразилия.



Интересът към китайските електрически модели е най-нисък в САЩ, където едва 7 процента от респондентите са склонни да закупят подобен автомобил.



Докато лоялността на клиентите към определена марка като цяло е ниска в повечето страни, Германия е изключение от тази тенденция. Около половината от германците, участвали в проучването, заявяват, че биха купили друга кола от марката, която карат в момента, в зависимост от ценовия диапазон. Делът на отговорилите по подобен начин в другите европейски страни е 35 процента.



Клиентската лоялност е най-ниска в Китай, където само 9 процента от потребителите на модели от нисък и среден клас остават верни на марката, докато при потребителите на модели от висок клас този дял е 14 процента.



Германските производители на автомобили са загубили милиони клиенти в Китай през последните години, тъй като местните марки все повече доминират на пазара.



Въпреки настоящото колебание на пазара "Бостън консултинг груп" прогнозира, че електромобилите ще отбележат значителен пробив в Европа до края на десетилетието, при условие че Европейският съюз запази екологичните си цели и регулации.



За Германия консултантската компания посочва, че 40 процента от всички продадени автомобили могат да бъдат изцяло електрически до 2030 г., като този дял ще се увеличи до над 90 процента до 2035 година.

