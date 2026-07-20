Българите използват по-дълго мобилните си устройства от останалите европейци

Близо две трети от потребителите у нас (64%) са използвали последния си мобилен телефон над три години, докато в Европа този дял е 48%. Данните са от ежегодното проучване на Yettel относно употребата на мобилни устройства в България, което има представителен характер за градско и извънградско население. Съпоставката с Европа е от последния доклад на GSMA (глобална асоциация на мобилни оператори и компании от телекомуникационния сектор) от края на 2024 г., който обхваща част от по-големите европейски държави – Франция, Германия, Италия, Полша, Испания, Швеция, Обединеното кралство, както и Азербайджан.Когато дойде време за подмяна, най-често непотребните мобилни телефони остават у дома – това споделят 35% от българите и 36% от европейците. Като причини потребителите най-често посочват желанието да разполагат с резервно устройство, незнание какво да правят с него и наличие на файлове, които искат да запазят.В резултат почти всеки втори българин (47%) пази поне един стар телефон у дома, а този дял дори е значително по-висок за потребителите в другите европейски държави – 77%. Прави впечатление обаче, че немалък процент българи – 11%, не знаят дали съхраняват в дома си неизползвани мобилни апарати, докато в Европа подобен отговор са дали едва 2%.Вторият най-популярен сценарий е старите телефони да се преизползват от близки и роднини. Близо ¼ от респондентите посочват, че са предоставили ненужната си техника на друг човек, което позволява тя да остане в употреба по-дълго.Проучването на Yettel разкрива и някои неблагоприятни данни за това как се освобождаваме от старите си устройства. Тревожно е, че 7% от хората у нас все още изхвърлят излезлите от употреба телефони в общия отпадък, докато на други места в Европа този дял е значително по-нисък – едва 4%. Българите, предали за рециклиране стари апарати, са близо 8% – отново по-малко спрямо другите европейски държави, където този дял е 10%.На въпроса „Какво би ви мотивирало да предадете за обратно изкупуване или рециклиране стария си мобилен телефон?“ участниците най-често отговарят: възможност за изгодна продажба, сигурно заличаване на личните данни и удобен и лесен процес.Готовността за ремонт на българските потребители се потвърждава и на практика – 68% от анкетираните отговарят, че биха поправили мобилния си телефон, ако се развали, а 70% от тези, на които им се е наложило, казват, че вече са го ремонтирали.На този фон удължената гаранция се оценява високо – 91% от хората я определят като важна, а интересът към три- и четиригодишната гаранция е висок.Скъпият ремонт е отказал половината от запитаните да поправят смартфона си, а 40% от потребителите са преценили, че телефонът им е твърде стар, за да се ремонтира. Желанието да закупят ново устройство е накарало 35% от участниците в проучването да се откажат от ремонта на стария си апарат.Въпреки готовността за ремонт, има ситуации, в които потребителите все пак решават да си купят ново устройство. Това се случва най-често заради износването на батерията – така отговарят 27% от българите и 35% от европейците. Всеки четвърти у нас подменя телефона си, защото новият модел предлага по-добри функции – признак, че хората имат изразено отношение към напредъка на технологиите и иновациите.Сред останалите причини са бавната работа на устройството, повреда и случаи, при които телефонът окончателно спира да работи.Когато вече са взели решение за покупка, българските потребители най-често обръщат внимание на издръжливостта, батерията и цената. В Европа водещите критерии са сходни, но с различен акцент – на първо място е батерията, следвана от издръжливостта и сигурността на данните.Yettel подкрепя по-дългата употреба на мобилните телефони чрез решения, които улесняват потребителите да ги използват, ремонтират и управляват по-отговорно. През 2023 г. компанията за първи път въведе на телекомуникационния пазар у нас безплатна трета година гаранция за смартфони, а тази година операторът предлага четиригодишна гаранция за мобилни телефони с избрани планове Total Unlimited, както и три години гаранционен срок за всички смарт часовници.Освен това Yettel разполага със собствен сертифициран сервиз, който обслужва гаранционно и извънгаранционно най-популярните марки смартфони. А информационните кампании като „РЕЦИКЛАТОРЪТ на Yettel“ насочват вниманието към правилното съхранение, предаване и рециклиране на стара техника.За последните четири години, от 2022 г. до 2025 г., компанията е предотвратила попадането на над 159 тона електронни отпадъци на сметищата, с което предсрочно преизпълни заложената си цел в стратегията за устойчиво развитие – до 2028 г. да отклони поне 127 тона електронни отпадъци от неправилно изхвърляне.