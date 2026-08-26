Плащаме 21% повече за пътуване в страната

Общият среден разход за пътуване на български граждани с лична цел в страната се увеличава с 20,82 на сто през второто тримесечие спрямо предходното, разходите за храна нарастват с 20,22 на сто, а за нощувки - с 35,09 на сто. При пътуванията в чужбина средният разход расте с 16,09 на сто, разходите за храна - с 29,49 на сто, а за нощувки - с 29,16 на сто, данните са на НСИ.



През второто тримесечие на 2026 г. средният разход при пътуване с лична цел на един човек е 190,30 евро в страната и 480,63 евро в чужбина. През първото тримесечие на годината средният разход е бил съответно - 157,51 евро в страната и 414,01 евро в чужбина.



Разходите на човек за командировки през второто тримесечие на тази година са средно 171,75 евро в страната и 685,47 евро в чужбина.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял както в страната, така и в чужбина през второто тримесечие на 2026 г. са за храна - 39,9 и 34,8 на сто.



През второто тримесечие на 2026 г. 1,3 млн. български граждани са направили туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 67,1 на сто, са пътували само в страната, 26,9 на сто - само в чужбина, а 6 на сто са пътували както в страната и в чужбина.

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