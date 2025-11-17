Годишната инфлация в България през октомври е била 5,3 на сто

Годишната инфлация в България през октомври е била 5,3 на сто
Източник: Shutterstock
По данни на Националния статистически институт (НСИ) през октомври 2025 г. месечната инфлация, измерена през индекса на потребителските цени (ИПЦ), е 0,9 на сто, а годишната - 5,3 на сто. Инфлацията от началото на годината (октомври 2025 г. спрямо декември 2024 г.) е 4,3 на сто, а средногодишната инфлация за периода ноември 2024 - октомври 2025 г. спрямо периода ноември 2023 - октомври 2024 г. е 4,1 на сто.

През октомври 2025 г. месечната инфлация, измерена през хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е 0,4 на сто, а годишната - 3,8 на сто. Инфлацията от началото на годината (октомври 2025 г. спрямо декември 2024 г.) е 3,2 на сто, а средногодишната инфлация за периода ноември 2024 - октомври 2025 г. спрямо периода ноември 2023 - октомври 2024 г. е 3,3 на сто.

ХИПЦ е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС и е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната.

През октомври 2024 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), беше 1,1 на сто, годишната - 1,8 на сто, а средногодишната, измерена през хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за периода ноември 2023 - октомври 2024 г. спрямо периода ноември 2022 - октомври 2023 г. беше 3,1 на сто, сочи справка в НСИ.

Натрупаната инфлация

Натрупаната инфлация, измерена с ИПЦ, за последните три години (октомври 2025 г. спрямо октомври 2022 г.) е 13,5 на сто, а за последните пет години (октомври 2025 г. спрямо октомври 2020 г.) е 41,5 на сто.

Вече повече от две години (29 месеца) годишната инфлация (ИПЦ) в България е едноцифрена с тенденция към намаление, сочи справка в НСИ. През юни 2023 г. тя стана едноцифрена (8,7 на сто) - за първи път от януари 2022 г., когато бе 9,1 на сто. Пикът на инфлацията в страната беше през септември 2022 г., когато на годишна база тя достигна 18,7 на сто (ИПЦ).

Средногодишните стойности (ХИПЦ)

Средногодишната инфлация от началото на 2024 г. следваше постоянен темп на намаление. Годината започна със стойности от 7,8 на сто през януари 2024 г., а за декември 2024 г., януари 2025 г. и февруари 2025 г. тя вече беше 2,6 на сто, през март, април и май 2025 г. - 2,7 на сто, през юни 2025 г. отбеляза леко повишение до 2,8 на сто, юли 2025 г. остана също 2,8 на сто, а през август 2025 г. отново се повиши минимално до 2,9 на сто, а през септември стойностите й достигнаха  3,1 на сто, сочи справка в НСИ.

Цените на стоките и услугите

През октомври 2025 г. цените на стоките и услугите са намалели в следните потребителски групи: Транспорт -  с 0,2 на сто; Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома - с 0,2 на сто.

По-високи са цените на стоките и услугите в следните потребителски групи: Облекло и обувки - със 7,1 на сто; Развлечения и култура - с 5,5 на сто; Образование - с 1,1 на сто; Алкохолни напитки и тютюневи изделия - с 0,5 на сто; Хранителни продукти и безалкохолни напитки - с 0,3 на сто; Здравеопазване“ - с 0,2 на сто; Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива -  с 0,2 на сто; Съобщения - с 0,1 на сто; Разнообразни стоки и услуги -  с 0,1 на сто.

Без промяна остават цените на стоките и услугите в групата Ресторанти и хотели.
