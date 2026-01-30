Бизнес климатът в България се подобрява във всички сектори

През януари 2026 г. общият показател на бизнес климата нараства с 4 пункта спрямо декември 2025 г. (от 13 на сто на 17 на сто), като ръст на показателя е регистриран във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги, съобщи Националният статистически институт (НСИ).



През януари показателят „бизнес климат в промишлеността“ се увеличава с 3 пункта, което се дължи на оптимистичните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Показателят „бизнес климат в строителството“ се покачва с 4,8 пункта, в търговията на дребно се повишава с 2,2 пункта главно поради оптимистичните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, в сектора на услугите показателят нараства със 7,2 пункта.



Несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и цените на материалите продължават да са сред основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса.



Справка на НСИ показва, че през декември 2025 г. общият показател на бизнес климата се понижи с 3,1 пункта в сравнение с предходния месец, като намаление на показателя беше регистрирано във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

