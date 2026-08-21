Увеличението на цените на горивата в България е сред най-високите в ЕС

Източник: Pixabay.com - planet_fox

Цените на горивата и смазочните материали за лични превозни средства в Европейския съюз през юли са се повишили с 16,9 на сто спрямо същия месец на 2025 г., сочат данни на Евростат. Това следва годишно увеличение от 20,7 на сто през май и 13,7 на сто през юни.



В 25 от 27-те страни от ЕС цените на горивата и смазочните материали са били по-високи през юли спрямо година по-рано. В 13 държави годишното увеличение през юли е било по-голямо от отчетеното през юни. Въпреки това в 24 страни от ЕС годишният темп на поскъпване през юли е бил по-нисък от този през май, когато в четири държави увеличението на цените на годишна база е надхвърлило 30 на сто.



Най-голямо годишно увеличение през юли е отчетено в Румъния – 24,2 на сто, следвана от Германия и Литва с по 22,9 на сто, България с 22,2 на сто, Нидерландия с 22,0 на сто и Финландия с 20,5 на сто.



Цените са се понижили слабо в Унгария – с 0,1 на сто, докато най-малки увеличения са отчетени в Швеция – 1,2 на сто, и Ирландия – 3,2 на сто.



На месечна база през юли дизелът е поскъпнал с 4,3 на сто, а бензинът – с 4,7 на сто спрямо юни. За сравнение, през юни цената на дизела се е понижила с 6,4 на сто, а на бензина – с 4,2 на сто спрямо май.



Между юни и юли цените на дизела са се повишили в 17 страни от ЕС. Най-големи увеличения са регистрирани в Полша – 13,4 на сто, Германия – 12,7 на сто, и Гърция – 12,1 на сто.



В девет държави цените на дизела са се понижили, като най-значителен спад е отчетен в Кипър – 7,9 на сто, Швеция – 7,4 на сто, и Ирландия – 6,4 на сто.



Що се отнася до бензина, цените са се повишили в 14 държави и са се понижили в 12 между юни и юли. Най-голям ръст е отчетен в Полша – 17,2 на сто, Германия – 11,0 на сто, и Испания – 7,1 на сто.



Най-съществено понижение на цените на бензина е регистрирано в Швеция – 11,1 на сто, Кипър – 5,4 на сто, и Ирландия – 4,1 на сто.



(БТА)

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