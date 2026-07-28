Община Габрово обнови градския си транспорт по НПВУ

партньорска публикация
партньорска публикация / 28 July 2026 17:05 >
Община Габрово обнови градския си транспорт по НПВУ
С инвестиция от 5,2 млн. евро по Националния план за възстановяване и устойчивост и собствено финансиране са реализирани мерки за по-безопасен, функционален и енергийно ефективен транспорт за жителите на Габрово и Севлиево, става ясно от съобщение на местаната администрация в Габрово до медиите.

Електрическият автопарк на „Общински пътнически транспорт“ ЕООД се разшири с още девет превозни средства, които обслужват общинската и междуселищната транспортна схема. През септември 2025 г. бе направен първият в страната редовен курс с електробус по републиканската транспортна линия Габрово – София и обратно. По проекта е изградено и кабелно трасе със седем зарядни станции.

На възлови участъци в Габрово допълнително бяха осветени 31 пешеходни пътеки, а в районите на седем училища са монтирани соларни пътни знаци и предпазни парапети, които ще осигурят по-добра видимост и превенция на произшествията. Пътниците в габровския обществен транспорт скоро ще ползват нова услуга – електронно таксуване, което ще ги улесни и ще подобри ефективността на придвижване.

Чрез партньорството си в проекта Община Севлиево освети 60 пешеходни пътеки и изгради комбинирана велоалея (967 м) по ул. „Стефан Пешев“.
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