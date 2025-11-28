България е сред страните с най-нисък дял на потребление на бензин в транспорта

България е сред страните с най-нисък дял на потребление на бензин в транспорта
Транспортните дейности са 32 на сто от крайното енергийно потребление в ЕС през 2023 г., което е леко увеличение спрямо 31 на сто през 2022 г., сочат данните на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани на сайта й.  Това прави транспорта най-големия потребител на крайна енергия, изпреварвайки домакинствата (26 на сто) и индустрията (25 на сто).

Сухопътният транспорт е най-големият потребител на енергия със 73 на сто от цялото енергийно потребление в транспорта или 10 974 петаджаула (PJ). Въздушният транспорт консумира 13 на сто от цялата енергия, използвана в транспорта (1866 петаджаула ), следван от водния транспорт (1810 петаджаула или  12 на сто) и железопътния транспорт (217 петаджаула или 1 на сто).

Въздушният транспорт е отчел най-голямото увеличение на енергийното потребление сред всички подсектори на транспорта (+10 на сто) в сравнение с 2022 г. Нивата на енергийно потребление във въздушния транспорт през 2023 г. са се доближили до тези отпреди пандемията, след резките спадове през 2020 и 2021 г.

През 2023 г. газьолът/дизеловото гориво (без биогоривата) е основният енергиен източник в сухопътния  транспорт в ЕС с дял от 64 на сто. Бензинът (без биогоривата) се нарежда на второ място с 26 на стo, изпреварвайки възобновяемите източници и биогоривата ( 7 на сто), втечнените петролни газове (2 на сто), природния газ (0,8 на сто) и електричеството (0,5 на сто).

Газьолът/дизеловото гориво е основният енергиен източник за сухопътния  транспорт в страните от ЕС, но има значителни разлики между отделните държави. Най-високите дялове са отчетени в Латвия (80 на сто), Литва и Хърватия (по 75 на сто и в двете страни). За сметка на това най-ниските дялове са регистрирани в Швеция (43 на сто), Нидерландия (45 на сто) и Кипър (46 на сто).

Потреблението на бензин е най-високо в Кипър (51 на сто), Нидерландия (45 на сто) и Малта (37 на сто), Литва (14 на сто), Латвия и България (по 15 на сто и в двете страни са с най-ниските дялове.

Делът на електричеството в сухопътния транспорт се е увеличило с 46 на сто от 2022 до 2023 г., но то все още е само 0,5 на сто от общия сухопътен транспорт. Делът на електричеството е най-голям в Швеция и Нидерландия (2,1 на сто и в двете страни) и Дания (1,1 на сто).
