ЕС внася най-много агропродукти от Бразилия и изнася най-много за Обединеното кралство

Европейският съюз е изнесъл земеделска продукция за 238,2 млрд. евро през 2025 г. - с 24,7 млрд. евро повече, отколкото е стойността на земеделския внос в общността, съобщи днес Евростат, оповестявайки на официалната си страница най-новите данни.



За период от 10 години - между 2015 и 2025 г., търговията с агропродукти е нараснала значително, като износът на тези стоки от ЕС е растял със среден годишен темп от 4,4 на сто, а вносът - с 5 на сто.



Основни търговски партньори на ЕС при търговията със земеделска продукция



Основните партньори на Евросъюза по отношение на износа на агропродукти през миналата година са били Обединеното кралство, САЩ, Швейцария и Китай.



Най-голям дял от европейския износ на агропродукти е бил предназначен за Обединеното кралство - 22,3 на сто (55,6 млрд. евро). САЩ са втората най-голяма дестинация за износ на земеделска продукция от ЕС с дял от 12 на сто (28,5 млрд. евро), следвани от Швейцария с 5,7 на сто (13,5 млрд. евро) и Китай - с 4,9 на сто (11,6 млрд. евро).



През 2025 г. в сравнение с предходната година делът на износа за САЩ е намалял с 0,9 процентни пункта под въздействието на наложените от Вашингтон вносни мита.



При вноса в ЕС на агропродукти, най-голяма част от него през 2025 г. е била доставена от Бразилия - 8,5 на сто (18,2 млрд. евро), следвана от Обединеното кралство с 8 на сто (17,1 млрд. евро), САЩ с 6,2 на сто (13,3 млрд. евро) и Китай - с 5,1 на сто (10,9 млрд. евро).



Делът на вноса от Украйна е спаднал - от 6,7 на сто през 2024 г. на 5 на сто през миналата година - поради изтичането на срока на действие на мерките за улесняване на търговията между ЕС и украинските износители.

