09 January 2026 12:10
Германският износ спада защото доставките за САЩ се сриват
Германският износ неочаквано е спаднал през ноември, тъй като доставките към други страни от Европейския съюз и САЩ са намалели, докато промишлено производство в Германия е нараснало, показват официални данни, публикувани днес и цитирани от Ройтерс.

Износът от най-голямата европейска икономика е отслабнал с 2,5 на сто през ноември в сравнение с предходния месец, съобщи федералната статистическа служба „Дестатис“.

Анализатори, анкетирани от Ройтерс, очакваха износът ниво да се разшири, нито да намалее през ноември.

В същото време вносът се е повишил с 0,8 на сто, сочат календарно и сезонно коригираните данни.

Външнотърговският баланс на Германия е регистрирал излишък от 13,1 млрд. евро (15,26 млрд. долара) през ноември, намалявайки спрямо октомври (17,2 млрд. евро), както и в сравнение с ноември 2024 г. (20 млрд. евро).

Износът към САЩ намалява, вносът от Китай расте

Германският износ за САЩ и страните от ЕС е спаднал с 4,2 на сто на месечна база, доставките към страни извън ЕС са намалели с 0,2 на сто.

На годишна основа износът на Германия за САЩ през ноември се е сринал с 22,9 на сто.

Американската администрация наложи 15-процентови вносни мита върху повечето стоки от ЕС по силата на споразумение, сключено с Брюксел през юли.

В същото време китайският внос в Германия се е увеличил с цели 8 на сто в сравнение с предходния месец. Китайският внос се ускорява, откакто Тръмп наложи високи мита за Китай.

Промишленото производство неочаквано се увеличава

Германското промишлено производство през ноември неочаквано е отбелязало растеж - с 0,8 на сто спрямо октомври, сочат данни на „Дестатис“. През октомври продукцията на промишления сектор се увеличи с 2 на сто на годишна база.

Анализатори, анкетирани от Ройтерс, предвиждаха спад от 0,4 на сто.

Поръчките към германските промишлени фирми са се увеличили с 5,6 на сто спрямо предходния месец.

Франциска Палмас, старши икономист за Европа в „Кепитъл Икономикс“ (Capital Economics), коментира, че данните потвърждават, че условията в германската промишленост са се подобрили към края на миналата година, но не очаква този възход да продължи.

„Предвид значителните структурни пречки, пред които е изправен секторът, ние се съмняваме, че това е началото на устойчиво възстановяване и все още очакваме германското промишлено производство да отбележи спад в средносрочен план“, заяви Палмас.
