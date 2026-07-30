Германия ограничава субсидиите за възобновяема енергия

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 30 July 2026 11:47 >
Германия ограничава субсидиите за възобновяема енергия
Намаляване на субсидиите за възобновяеми енергийни източници и облекчаване на електропреносната мрежа са целите на две реформи, представени вчера от германското правителство за по-ефективна и гъвкава енергийна политика, съобщи Франс прес. Мерките бяха приветствани от индустрията, но предизвикаха критики от страна на сектора на зелената енергия и неправителствени организации.

На пресконференция министърът на икономиката Катерина Райхе заяви, че желае „по-голяма отговорност от страна на възобновяемите енергийни източници“, които според нея са нараснали неконтролирано през последните години благодарение на държавната подкрепа.

„Енергийният преход, провеждан досега, не е ефективен от гледна точка на разходите“, заяви тя.

Германската държава отделя между 15 и 17 милиарда евро годишно за подпомагане на възобновяемата енергия - разходи, които според Райхе „значително нарастват“.

Министърът насочи вниманието си към операторите на соларни и вятърни съоръжения, които досега получаваха гарантирани субсидии при подаване на произведената електроенергия в мрежата.

„В момента тези разходи се поемат от обществото, независимо дали електроенергията е необходима или не“, посочи тя.

В бъдеще субсидиите ще бъдат премахнати, а новите мощности ще трябва да продават произведената електроенергия директно на пазара, за да се адаптират по-добре към търсенето, като ще бъдат отменени и помощите за проекти, свързани с водородната енергетика.

С друга реформа Катарина Райхе цели развитието на възобновяемите енергийни мощности да бъде съобразено с капацитета на електропреносната мрежа, която се нуждае от модернизация.

Министърът предлага създаването на зони с „ограничен капацитет“, в които изграждането на нови мощности за възобновяема енергия ще бъде по-слабо стимулирано.

Според нея нарастват и разходите за т.нар. редиспечиране - промяна на производството и пренасочване на електроенергията, за да се избегне претоварване на мрежата, тъй като голяма част от тока се произвежда в северната част на страната, а се потребява в южната.

Представените днес мерки представляват промяна спрямо енергийната политика на нейния предшественик - Роберт Хабек от партия „Зелените“, който заемаше поста от 2021 до 2025 година.

В изявление Федералната асоциация на германската индустрия Бе Де И (BDI) приветства решението, определяйки го като „важна и отдавна необходима стъпка към по-ефективна и конкурентоспособна енергийна система“.

От своя страна браншовата Германска федерация за възобновяема енергия (Bundesverband Erneuerbare Energie - BEE) изрази опасения от възможен спад с две трети на търсенето на малки фотоволтаични инсталации.

Успоредно с това, на фона на проблемите, свързани с непостоянното производство от възобновяеми източници, Катарина Райхе има намерениe да насърчи производството и вноса на природен газ в Германия.

Леви партии и неправителствени организации я обвиниха в конфликт на интереси, тъй като преди време Райхе е ръководила дъщерно дружество на енергийния доставчик Е.ОН (E.ON), работещо в газовия сектор. Въпреки критиките министърът отново подчерта днес, че подкрепя целта до 2030 година 80 на сто от електроенергията в Германия да се произвежда от възобновяеми източници.
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