iBanFirst: Световната икономика е изправена пред троен шок

Източник: vecteezy

Финансовите пазари продължават да се представят силно. Причините изглеждат ясни: ликвидността остава висока, резултатите на публичните американски компании подкрепят ръста на борсовите индекси, а геополитическият риск постепенно отстъпва на заден план. Въпреки това, според анализ на iBanFirst, водещ доставчик на валутни услуги и международни плащания за бизнеса, глобалната икономика е изправена пред поредица от три последователни шока, чиито ефекти тепърва ще се проявяват.



Първата вълна вече се материализира чрез рязкото поскъпване на петрола и неговите производни, особено бензина – един от най-ясните признаци за напрежение на енергийните пазари. От края на февруари цените на горивата са нараснали със 130% в Мианмар, 110% в Нова Зеландия, 50% в САЩ, около 40% във Великобритания и Франция и малко над 15% в България. Индия остава изключение, след като успя да осигури преференциални доставки от Русия и засега ограничава директния ефект от енергийната криза.



В свят на слаб икономически растеж, ограничени парични потоци за малкия бизнес, бавен ръст на заплатите и спестявания, концентрирани в ръцете на малцина, толкова рязко поскъпване на горивата далеч не е безболезнено. Ако тенденцията продължи, тя рискува да забави глобалния икономически растеж.



Допълнителен натиск идва и от рязкото поскъпване на авиационното гориво. От края на февруари цените му са се повишили средно с около 70%, достигайки между 1200 и 1480 евро за тон в Европа – най-високите нива от четири години насам. Основните европейски вносители, Великобритания, Германия, Франция и Италия, са сред най-силно засегнатите. Само през 2025 г. Великобритания е внесла около 9 милиона тона авиационно гориво, спрямо 4,4 милиона тона за Франция.



Според анализа ситуацията няма изгледи за бързо нормализиране. Очакванията са цените да останат поне с 40% над нивата от лятото на 2025 г. Това може да принуди авиокомпаниите да ограничат капацитета си, особено при кратките полети, които са по-неефективни по отношение на разхода на гориво на пътник и километър. Лятото може да се окаже трудно за туристите.



Втората вълна: натиск върху храните и селското стопанство



В рамките на следващите шест до девет месеца световната икономика може да бъде изправена пред втори, потенциално още по-сериозен шок. Цените на суровините и земеделската продукция се покачват рязко вследствие на рекордните разходи за торове. Равнопретегленият индекс на земеделските суровини вече надхвърля пиковите нива както от кризата през 2022 г., така и от т.нар. „суровинен суперцикъл“ през 2011 г.



Повишенията обхващат широк спектър от продукти – пшеница, царевица, соя, шамфъстък и други. Ефектът върху крайните потребителски цени обаче традиционно се проявява със закъснение и вероятно ще стане по-осезаем през третото и четвъртото тримесечие на годината.



Натискът вече се усеща и при земеделските производители. По-високите разходи и ограниченото използване на торове водят до спад в производството на храни и ръст на фалитите в сектора. В американския Среден Запад броят на фалитите на фермери вече е нараснал с 46% на годишна база – тенденция, която може да се пренесе и в Европа.



Третата вълна: завръщане на валутната нестабилност



Третият риск е свързан основно с развиващите се и граничните икономики. Исторически високата инфлация често води и до валутни сътресения. Докато инфлацията в Европа остава около 3%, в Пакистан тя вече достига 11%, а подобни процеси се наблюдават и в други уязвими държави.



Някои държави, които още преди кризата бяха икономически уязвими, вероятно ще се изправят пред значително обезценяване на валутите си в краткосрочен план. Сред най-застрашените е Турция. През април инфлацията там достига 32% на годишна база, най-високото ниво от шест месеца насам. В комбинация с продължителната неконвенционална парична политика това допълнително отслабва доверието на инвеститорите и поставя турската лира под нов натиск.



Индия, често представяна като пазар, в който инвестициите са почти задължителни, е изправена пред сходни предизвикателства. Индийската рупия не успя да се възстанови след т.нар. „Ден на освобождението“ и завръщането на протекционистичната политика в САЩ. Валутата продължава да достига исторически дъна въпреки намесата на централната банка в опит да ограничи обезценяването. Допълнителен натиск идва и от чуждестранните инвеститори, които доскоро разглеждаха индийския фондов пазар като ключова възможност за растеж, но вече започват да изтеглят капитали от страната, което допълнително отслабва рупията.



Според анализа Аржентина, Нигерия и Филипините също са сред държавите, изложени на риск от рязко обезценяване на валутите си.



Сигнали за стабилизиране



Въпреки негативната картина, анализът на iBanFirst отчита и някои положителни сигнали. Според компанията ефектите от войната в Иран вероятно няма да доведат до дълготраен инфлационен цикъл или до необходимост от ново агресивно повишаване на лихвите, подобно на периода след войната в Украйна.



Вече се наблюдават и някои окуражаващи сигнали. Саудитският петрол, който преди преминаваше основно през Ормузкия проток, вече почти изцяло се транспортира чрез тръбопровода Изток-Запад. Освен това излизането на Обединените арабски емирства от OPEC+ подсказва, че страната ще се стреми да увеличи максимално добива на петрол в краткосрочен план, което се очаквда генерира приходи за по-нататъшна диверсификация на икономиката си.



По-високото предлагане би могло постепенно да облекчи натиска върху енергийните цени – развитие, което би било положително както за потребителите, така и за бизнеса.

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...