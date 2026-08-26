Кристалина Георгиева: Световната икономика устоява на енергийния шок

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 26 August 2026 08:54 >
Кристалина Георгиева: Световната икономика устоява на енергийния шок
Световната икономика устоява на енергийния шок от войната с Иран по-добре от очакваното, заяви управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева, цитирана от Ройтерс и БТА.

В същото време тя изрази опасения от влошаващите се фискални условия в някои страни - повишаващите се лихвени проценти по облигациите и продължаващата инфлация.

Кристалина Георгиева говори пред репортери във Вашингтон преди предстоящата следващата седмица среща на министрите на финансите и на управителите на централните банки на държавите от Г-20. 
Тя очерта две основни тенденции - отрицателните последици от блокирането на енергийните доставки в Персийския залив, но също и резкия ръст на инвестициите в изкуствения интелект, които започват да "дърпат световната икономика".
 
 
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