Telegram е най-бързо растящият източник на измами през Revolut

В България най-разпространени са измамите при покупка

Източник: Pixabay.com - Sunriseforever

Приложението за криптирани съобщения Telegram е идентифицирано като най-бързо растящия източник на измами с плащания, при които потребителите собственоръчно превеждат пари (Authorised Push Payments, APP), показва четвъртият годишен доклад за сигурността на потребителите и финансовите престъпления, който Revolut публикува днес. Докато платформите на Meta допринасят за 44% от измамите (), докладвани на Revolut, случаите, произхождащи от Telegram, са се увеличили с 233% до 21% от случаите, тъй като измамниците експлоатират платформата, за да разширяват измамите с бързи темпове, казват от финтех компанията.



Данните на Revolut, показват промяна в престъпните тенденции, като измамниците се прехвърлят от традиционните социални мрежи към криптирани платформи за съобщения като Telegram. Така измамите, произхождащи от Telegram, вече съставляват една пета от докладваните случаи (21%).



На всичко отгоре анонимността на платформата се правръща в основен инструмент за измамници, които искат да действат незабелязано. Така приложението се оказва особено ефективно за сложни измами - 58% от всички измами, свързани с работа в световен мащаб, вече произхождат от Telegram.

Но платформите на Meta заедно съставляват почти половината (44%) от измамите, докладвани на Revolut в световен мащаб през 2025 г. Това е четвъртият пореден отчетен период, в който Meta заема тази позиция. TikTok също е във възход - процентът на измамите, произхождащи от приложението, се е увеличил 6 пъти в сравнение с предходната година, като измамите през приложението вече са 6% от случаите. 3% от докладваните измами са през социалната мрежа Х.



Най-разпространени са измамите при покупки, но измамите с предложения за работа се увеличават с бързи темпове, като за година нарастват 3 пъти до 22% от всички случаи на измами.



За България данните на Revolut показват, че 38% от сигнализираните измами през 2025 г. са произлезли от Facebook, като измамите при покупки са се оказали най-разпространената заплаха - 67,6% от всички сигнализирани случаи.

