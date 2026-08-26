Revolut пуска своя първи стейбълкойн, обезпечен с евро

Revolut, глобалната компания за финансови технологии с над 80 милиона клиенти на дребно по целия свят и над 16 милиона потребители на криптовалута, днес започна поетапното пускане на EURR – стейбълкойн, обезпечен с евро, издаден от Bridge, компания на Stripe, и напълно интегриран в приложението Revolut за клиенти на дребно.



Пускането, достъпно за избрана група клиенти в Дания, Полша и Португалия, бележи следващата стъпка на Revolut към това да стане мост между фиатната валута и криптовалута, като внесe евро в блокчейна и свърже своята екосистема от фиатна валута, обмен на валута и криптовалута.



Стейбълкойните са основната инфраструктура за икономиката на криптовалутите, като поддържат инвестиране, сетълмент и движение на средства в блокчейн мрежи. Тъй като дигиталните активи се приближават до масовите финанси, Revolut вярва, че стейбълкойните имат потенциала да поддържат по-широки случаи на употреба при международни преводи, бизнес трансакции и сетълмент с течение на времето.



EURR ще даде на отговарящите на условията клиенти номинирана в евро, on-chain инфраструктура за прехвърляне между евро и криптовалута. EURR ще бъде поддържан и от множество блокчейн мрежи и външни портфейли.



Стейбълкойнът EURR на Revolut е предназначена да поддържа стойност от 1,00 € и е обезпечена с резерви, държани и управлявани от емитента (Bridge Building S.A.) в съответствие с приложимите регулаторни изисквания на MiCA. По-широко пускане на EURR в ЕИЗ и други деноминирани валути се очаква по-късно тази година, в зависимост от готовността на продукта, оперативната и регулаторната готовност.

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