Китайското приложение, което всява паника в Холивуд

Seedance произвежда видео съдържание, което изглежда, като извадено от реална вискокобюджетна филмова продукция, но се сблъсква с проблеми с авторските права - нарастващо предизвикателство в ерата на изкуствения интелект

Източник: GettyImages

Нов модел на изкуствен интелект (AI), разработен от китайската компания, стояща зад TikTok, разтърси Холивуд миналата седмица - не само заради това, което може да прави, но и заради това, което би могъл да означава за творческите индустрии. Създаден от технологичния гигант ByteDance, Seedance 2.0 може да генерира видео с кинематографично качество, допълнено със звукови ефекти и диалози, само от няколко писмени инструкции.



Много от клиповете, за които се твърди, че са направени с помощта на Seedance и в които участват популярни герои като Спайдърмен и Дедпул, станаха супер популярни в мрежата.



Големи студия като Disney и Paramount бързо обвиниха ByteDance в нарушаване на авторски права, но опасенията относно технологията са по-дълбоки от просто потенциални правни проблеми.



Какво е Seedance и защо е цялото вълнение?



Seedance беше пуснат без особен шум през юни 2025 г., но втората версия, която се появи осем месеца по-късно, предизвика голямото вълнение.



„Когато видях за първи път резултата не си помислих, че е добре, като за нещо генерирано от AI. Усещането бе, че е нещо извадено директно от реален производствен процес“, казва Ян-Вилем Блом от креативното студио Videostate пред BBC.



Западните AI видео модели са постигнали напредък в обработката на потребителските инструкции, за да създават зашеметяващи изображения, добавя той, но Seedance изглежда е свързал всичко заедно. Подобно на други AI инструменти - Midjourney и Sora на OpenAI - Seedance може да създава видеоклипове от кратки текстови инструкции. В някои случаи само една инструкция изглежда произвежда висококачествени видеоклипове.



Това е особено впечатляващо, защото комбинира текст, визуални ефекти и аудио в една система, казва изследователката на етиката на AI Маргарет Мичъл.



Въздействието на Seedance се измерва с неочакван бенчмарк: колко добре генерира клип на Уил Смит, който яде спагети. Seedance не само може да създаде забележително реалистична версия на звездата, която се натъпква в чиния с паста, но и е създала вирусни видеа на Смит, борещ се с чудовище от спагети, които изглеждат и се усещат като високобюджетен филм.



Много експерти от индустрията и режисьори смятат, че Seedance е нова глава в развитието на технологиите за генериране на видео.



Сложните екшън сцени, които създава, изглеждат по-реалистични от тези на конкурентите, казва Дейвид Куок, който ръководи сингапурско анимационно студио, наречено Tiny Island Productions. „Почти се усеща като да имаш оператор, специализиран в екшън филми, който ти помага.“



Обещанието и предизвикателството



Seedance се сблъска с проблеми заради авторските права, едно нарастващо предизвикателство в ерата на изкуствения интелект. Експерти предупреждават, че компаниите с изкуствен интелект дават приоритет на технологиите пред хората, тъй като създават по-мощни инструменти и използват данни, без да плащат за това.



Големи холивудски групи се оплакаха от използването от Seedance на защитени с авторски права герои като Спайдърмен и Дарт Вейдър. Disney и Paramount издадоха писма за прекратяване и отказ, изискващи Seedance да спре да използва тяхното съдържание. Япония също разследва ByteDance за предполагаеми нарушения на авторски права, след като видеоклипове с изкуствен интелект на популярни аниме герои станаха вирусни.



ByteDance заяви, че предприема стъпки за „за силване на настоящите предпазни мерки“, но това не е уникално за китайската фирма. През 2023 г. New York Times съди OpenAI и Microsoft, твърдейки, че са използвали статиите им без разрешение за обучение на своите модели с изкуствен интелект. Reddit съди Perplexity миналата година, твърдейки, че фирмата е извличала незаконно потребителски публикации. Disney изрази подобни опасения пред Google.



Ясното поставяне на знаци на съдържанието, за да се предотврати измама и да се изгради обществено доверие в изкуствения интелект, е много по-важно от „по-готините“ видеоклипове, казва Мичъл.



И затова разработчиците трябва да изградят системи, които управляват лицензирането и плащанията, и да предоставят ясни механизми за оспорване на злоупотребата, добавя тя.



Например, Disney подписа сделка за 1 милиард долара със Sora на OpenAI, за да може тя да използва герои от „Междузвездни войни“, „Pixar“ и „Marvel“.



Разработчиците на Seedance вероятно са били наясно с потенциални проблеми с авторските права около използването на западна интелектуална собственост и въпреки това са поели риск, казва Шанан Кохни, компютърен изследовател в Университета в Мелбърн. „Има достатъчно свобода на действие за стратегическо нарушаване на правилата, за известно време за пренебрегване на правилата и за получаване на маркетингово влияние“, добавя той.



Междувременно, за малките фирми Seedance е твърде полезен, за да бъде игнориран. Куок от сингапурската Tiny Island Productions казва, че изкуствен интелект с такова качество ще позволи на компании като неговата да създават филми, които биха стрували много повече, отколкото биха могли да си позволят иначе. Той даде пример с бума на късометражните видеоклипове и микродрамите в Азия, които обикновено се излъчват с малки бюджети - приблизително 140 000 долара за до 80 епизода под две минути всеки. Тези продукции се придържат към романтични или семейни драми, за да намалят разходите, тъй като се нуждаят от по-малко визуални ефекти. Но сега изкуственият интелект може „да издигне нискобюджетните продукции до по-амбициозни жанрове като научна фантастика, исторически драми и, сега, екшън“, казва Куок.



Откъсва ли се напред Китай?



Seedance отново поставя китайските технологии в центъра на вниманието. „Това сигнализира, че китайските модели са поне на границата на възможното към момента“, казва Кохни. „Ако ByteDance може да произведе това сякаш от нищото, какви други модели предлагат китайските компании?“



Миналата година DeepSeek, друг китайски модел за изкуствен интелект, изпрати ударни вълни по целия свят със своето нискобюджетно предложение за голям езиков модел. Той бързо изпревари ChatGPT като най-изтегляното безплатно приложение в американския магазин на Apple.



В послено време Пекин постави изкуствения интелект и роботиката в основата на своята икономическа стратегия, инвестирайки сериозно в производство на усъвършенствани компютърни чипове, автоматизация и генеративен изкуствен интелект, докато се стреми към технологично предимство пред САЩ.



Докато Seedance 2.0 беше на водещи позиции, други големи китайски фирми имаха по-малко забележими внедрявания на своите нови инструменти за генеративен изкуствен интелект преди празника на Лунната Нова година.



Пролетният фестивал все повече се превръща в „празник на изкуствения интелект“, като фирмите планират стартирането на продукти за период, когато милиони хора са си вкъщи и експериментират с нови приложения, пише анализатора Бил Бишоп в своя бюлетин.



Той прогнозира, че 2026 г. може да отбележи повратна точка за масовото приемане на изкуствен интелект в Китай - не само чатботове, но и агенти с изкуствен интелект, обработващи транзакции, инструменти за кодиране, включени в ежедневната работа, и създатели на видеоклипове, рутинно използващи изкуствен интелект.

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...