Това е колата, която детронира Tesla в Китай

През януари са продадени 37 869 бройки Xiaomi YU7 при 18 845 Tesla Model Y

Източник: Xiaomi.com

Xiaomi YU7

Проектът на Xiaomi за производство на електрически автомобили успя да детронира Tesla в Китай през януари, съобщи CNBC. SUV-моделът Xiaomi YU7 се нареди на първо място по продажби в Китай миналия месец с 37 869 продадени бройки, два пъти повече от 16 845-те на световния любимец Model Y на Tesla. Данните на Китайската асоциация за пътнически автомобили сочат, че Model Y, който беше най-продаваният автомобил в Китай през декември м.г., е паднал до 20-о място през януари. За същия период Model Y се е сринал и от първо до седмо място по продажби сред електрическите автомобили.



Xiaomi започна да продава YU7 през лятото на 2025 г. като компанията се похвали, че само за 3 минути след лансирането му са получени над 200 000 поръчки от купувачи. Елегантният SUV е вторият електромобил на компанията след седана SU7, който излезе на пазара година по-рано. Xiaomi, която е сред най-големите китайски производители на смартфони и потребителска електроника, още от самото начало хвърли ръкавицата пред Tesla. YU7 излезе на пазара на цена от $36 700 - с $1450 под тази на Model Y, а производителят твърдеше, че го превъзхожда по основни технически параметри като мощност и пробег на батерията. Миналия декември Model Y беше първи по продажби сред електромобилите в Китай, следван от Quin Plus на компанията BYD, а YU7 се нареждаше на трето място.



Силните продажби на YU7 през януари идват на фона на охлаждане на пазара на електрически автомобили в Китай. Първият модел на Xiaomi – седанът SU7 беше подложен на критики след фатални инцидинти, свързани със системите за подпомагане на водача и невъзможност да се отворят вратите му, които са със „скрити“ дръжки отвън. Заради подобни случаи Китай въвежда задължение производителите на автомобили да продават своите коли със стандартни дръжки на вратите от началото на 2027 г..

