YouTube вече не е само клипове с котки

Видео платформата генерира $60 млрд. приходи през 2025 г., с което изпревари стрийминг конкурента Netflix

Източник: GettyImages

Google за първи път посочи отделно годишните приходи на своята видео платформа, откакто я придоби през 2006 г. Технологичният гигант разкри, че YouTube е генерирала над $60 млрд. приходи през 2025 г., докато фирмата се стреми да привлече повече абонати.



Цифрата, която обхваща парите, генерирани чрез реклама в YouTube, както и платени абонаменти, далеч надхвърля приходите от $45 млрд. на стрийминг конкурента Netflix.



Старши анализаторът на Midia Research Хана Калерт смята, че макар това да е голямо съобщение, то „може би не е изненадващо“ - платформата се превръща в „почти инфраструктурна за дигиталните обитатели“. „YouTube е едно от – ако не и най-използваното – от всички дигитални предложения, като над 70% от международните потребители го използват седмично, а над 50% го използват ежедневно“, каза тя пред BBC, цитирайки данни от потребителско проучване на Midia.



Калерт допълни, че различните начини, по които платформата печели пари - например чрез реклами или начисляване на месечен абонамент за премахването им - означават, че тя може да „капитализира добре“ голямата си аудитория.



Въпреки че глобалните приходи от реклами на YouTube през последните три месеца на 2025 г. паднаха под очакванията на Уолстрийт на $11,38 млрд., шефът на Google Сундар Пичай подчерта по-широкия растеж на YouTube като част от „фантастичната година“ за компанията. Той каза, че YouTube Premium - услугата, която позволява на потребителите да плащат за премахване на реклами между видеоклипове или песни в музикалната услуга - е помогнала за увеличаване на платените абонаменти в потребителските услуги на Google до над 325 милиона през 2025 г. като цяло. Компанията, обаче не публикува отделно броя на абонатите на YouTube. Но Филип Шиндлер, главният бизнес директор на Google, каза на инвеститорите по време на телефонен разговор за приходите в сряда, че YouTube наблюдава „силно увеличение“ на абонаментите. Той добави, че компанията „въвежда иновации, за да отговори на потребителите там, където са“ с нови, по-евтини нива на YouTube TV и Premium. Фирмата също се опитва да намери повече начини да привлече хората към абонамент - например да позволи на потребителите на Premium да възпроизвеждат видеоклипове във фонов режим на смартфони.



В същото време, Shorts, кратките видеоклипове на YouTube в стил TikTok, също се твърди, че имат средно над 200 милиарда гледания дневно.



Според Ofcom, докато празнуваше 20-ия си рожден ден миналата година, YouTube се превърна във втората най-гледана медийна услуга във Великобритания след BBC.



По-късно Ofcom установи, че платформата се използва от 94% от пълнолетните потребители на интернет във Великобритания, като времето, прекарано в нея, нараства, достигайки средно 51 минути на ден на човек.



Това, че приходите на YouTube надминаха тези на конкурента Netflix не означава непременно, че сравняваме ябълки с ябълки. „Лъвският пай от съдържанието на YouTube е генерирано от потребители, а не от Холивуд“, каза анализаторът във Forrester Майк Прулкс. Но той допълва, че „конкурентните граници се размиват“, тъй като Disney+ си партнира с OpenAI за кратко съдържание, създадено от потребители, докато YouTube ще бъде домакин на Оскарите от 2029 г.



„YouTube вече не е просто видеоклипове с котки“, каза шефът на Netflix Тед Сарандос пред американските законодатели в изслушване в Сената във вторник относно плановете си да купи Warner Bros. „YouTube е телевизия“.



Netflix наскоро се опита да сключи сделки със създатели на съдържание, включително популярни YouTuber-и, в опит да разшири собствените си предложения. Но някои създатели, включително най-големият в света MrBeast, изразиха загриженост относно въздействието на изкуствения интелект.



Възходът на инструменти като AI Overviews на Google, генерираните от изкуствен интелект обобщения на резултатите от търсенето, е свързан от някои със спадове в трафика към техните видеоклипове, сайтове и съдържание. През декември Европейската комисия започна разследване, за да проучи въздействието на обобщенията на Google, генерирани от изкуствен интелект, върху създателите на съдържание и уеб издателите.



Google заяви, че вярва, че може да „намери път напред, който предоставя още по-голям избор на собствениците на уебсайтове и създателите на съдържание“. Но компанията същевременно обеща в последните си изявления да инвестира още повече пари в изкуствен интелект - нещо, за което големите технологични шефове казват, че ще похарчат зашеметяващи суми тази година.

