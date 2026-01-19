GATE излъчи Пламена Илиева за стипендиант на Google DeepMind AI

GATE излъчи Пламена Илиева за стипендиант на Google DeepMind AI
Пламена (в ляво) и проф. Силвия Илиева, директор на институт GATE.
Пламена Илиева е стипендиант на Google DeepMind AI чрез институт GATE за 2025-2026 г., съобщиха от института. Стипендията е част от международна инициатива на Google DeepMind AI, насочена към подкрепа на мотивирани студенти в областта на изкуствения интелект и компютърните науки. Чрез партньорството си с Google DeepMind AI, институт GATE продължава да утвърждава ролята си като водещ център за образование и изследвания в сферата на големите данни и изкуствения интелект, както и като активен участник в европейската и глобалната академична общност. СУ “Св. Климент Охридски” чрез институт GATE е една от четирите организации в Европа, предоставящи стипендията Google DeepMind AI на студенти в магистърски програми, заедно с École normale supérieure Paris-Saclay (Франция), Варшавският университет (Полша) и Технически университет в Клуж-Напока (Румъния).

„За нас е изключително важно да създаваме реални възможности за младите хора с потенциал и амбиция. Подкрепата на Google DeepMind AI ни позволява не само да осигурим достъп до качествено образование, но и да помогнем на студентите да изградят увереност, визия и международни контакти още в началото на своя професионален път“, отбеляза проф. Силвия Илиева, директор на институт GATE.

Финансовата подкрепа по програмата е на стойност 25 000 щатски долара и обхваща такси за обучение, разходи за издръжка, академични пътувания, участие в научни конференции, както и достъп до менторство и специализирани ресурси.

Пламена Илиева е възпитаник на Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“, където завършва бакалавърска степен по „Софтуерно инженерство“, а в момента продължава обучението си в магистърската програма „Изкуствен интелект“. Професионалният ѝ път включва стажове в международни технологични компании, а към днешна дата работи като софтуерен инженер, с активна ангажираност в разработването на AI-базирани решения.

„За мен тази стипендия е възможност да надградя знанията си, да получа менторство от водещи специалисти и да намеря по-ясна посока в една изключително бързо развиваща се област. Вярвам, че изкуственият интелект трябва да се развива отговорно и с мисъл за обществото“, споделя Пламена Илиева.

Програмата Google DeepMind AI Scholarship е част от глобалния ангажимент на компанията да насърчава разнообразието и достъпа до качествено образование в сферата на изкуствения интелект, като подкрепя студенти с висока мотивация и потенциал за научно и обществено значимо развитие.
