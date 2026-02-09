996 - новият модел на работа в Силициевата долина

72-часовата работна седмица е често срещана в AI стартъпите, но има своята цена

Източник: Open AI/ChatGPT

Искате ли да работите близо двойно повече, отколкото стандартната 40-часова седмица? Това е въпросът, който много америкънски стартъпи задават на кандидатите за работа. И за да получат позицията, трябва да дадат положителен отговор. Тези компании застъпват станалата известна в Китай работна практика 996 – от 9 сутринта до 9 вечерта, 6 дни в седмицата. Това е 72-часовата работни седмица, почти двойно по-дълга от стандартните 40 часа.



Този подход стана изключително популярен в технологичния сектор през последните години. Създаването на изкуствен интелект AI върви с трескави темпове и за стартъпите е въпрос на оцеляване да изпреварят конкуренцията със своя продукт. Стотиците, даже трилиони, които се изливат за инвестиции и сделки в сектора са на път да пресъхнат и това прави надпреварата да направиш нещо и след това да се продядеш за големи пари, битка на живот и смърт.



Културата 996 не е от вчера – в Китай започва преди десетилетие, когато страната се трансформира от производител на стоки на ишлеме в технологичен лидер. Съдателят на гиганта в онлайн търговията Alibaba.com Джак Ма навремето писа в блога за служители, че „да имаш възможност да работиш 996 е благословия“.



Практиката започна да навлиза във все повече компании, но опракванията от натоварването и недостатъчното заплащане накара властите да направят проверки и практиката затихна, но остана в много компании.



С широкото разпространение на базираните на AI приложения и създаването на нови AI продукти, 996 бързо беше прегърната от американските AI стартъпи. За много от тях, както и за служителите им, 996 става част от работната етика.



Би Би Си разказва как стоят нещата в такъв стартъп - Browser-Use, създаден от родния в Германия предприемач Маркус Мюлер. Компанията създава инструменти, които помагат на AI приложения да взаимодействат с уеб браузърите. Той живее в т.нар. хакерски доми . споделено място за работа и живот, в което заедно с колегите си омбенят идеи и вярват, че дългите работни часове са част от живота.



Не е лесно да се прави това, което разработваме – с помощта на AI да даваш такива нови възможности. Много е трудно, конкуренцията е голяма и най-често резултатите идват, когато се потопиш дълбоко в проблема, тогава изведнъж нещата се случват, казва той.



Browser-Use в момента има само 7 служители, но търси още хора. Мюлер казва, че те трябва да мислят като него, и че който иска да работи 40-часа седмично, не е за тук.



Търсим хора, които са наистина пристрастени към това, което правят, казва той.



Но други не са съгласни. Дийди Дас е партньор в Menlo Ventures, компания за рисков капитал, която има близо 50-гоидшна история в инвестиране в технологичния бизнес. Той смята, че най-голямата грешка, която правят младитe предприемачи, е да карат служителите си да работят 996.



„Мисля, че младите основатели на компании грешат, че гледат на отработените часове сами по себе си като на необходимо и достатъчно условие за продуктивност. Това е заблуда“, обяснява той.



Според Дас подобен подход може да отчужди хората със семейства, както и опитните по-възрастни работници, които могат да работят много по-малко и да постигнат много повече, защото знаят какво правят. Той добавя, че непрекъснатите дълги часове работа ще доведат до дългосрочно прегаряне.



Но той е съгласен, че дългата работна седмица за самите основатели не е нещо нетипично и смята, че едва ли би инвестирал в предприемач, който не хвърля 70-80 работни часа седмично в своя проект.



Дългият работен ден не е полезен за здравето. Анализ на Световната здравна организация и Международната организация по труда, публикуван през 2021 г., заключава, че дългите работни часове – определяни като над 55 часа на седмица, са довели до 746 000 смъртни случая вследствие от мозъчни и сърдечни заболявания през 2016 г.



Анализът заключава, че работата над 55 часа седмично увеличава със 17% риска от смърт от сърдечно-съдово заболяване и с 35% риска от смърт от мозъчен инсулт.



Изследванията върху продуктивността също сочат, че тя действително нараства с увеличаване на работниче часов, но след това достига праг, след който започва да пада заради физическото и умствено изтощаване. Изследванията са категорични, че 40-те часа седмично работа са златната среда. И това не е нова концепция – преди повече от век Хенри Форд намалява часовете за своите работници до 40 часа седмично. Пример, който е последван и от други индустриалци и с течение на времето влиза дори в законодателството.



Нейтън Ламбърт, старши научен сътрудник в Института за изкуствен интелект „Алън“, и Себастиан Рашка, основател на изследователска лаборатория за изкуствен интелект, се присъединиха към подкастъра Лекс Фридман в скорошен епизод за изкуствения интелект. На въпрос за 996 културата в Силициевата долина, Рашка каза, че това, което наблюдава, „не е съвсем същото като в Китай, но е налице тенденция в тази посока“.



Рашка каза, че както страстта, така и конкуренцията движат начина, по който се работи в Силициевата долина. Той е бил частот тази работна култура, докато е работил като изследовател в областта на изкуствения интелект. Той казва, че не е бил принуден да работи до преумора; а е избрал да го прави.



Нейтън Ламбърт казва, че този начин на мислене и работа е част от средата в някои от най-разпознаваемите компании в Сан Франциско и в индустрията за изкуствен интелект като OpenAI и Anthropic. Но тази среда има човешка цена, включително пропуснато време със семейството, затвореност към останалия свят и понякога здравословни проблеми, категоричен е експертът.



„Можеш да правиш това само за определено време и хората определено се изтощават“, казва Ламбърт.



Но няма две мнения – това е среда, с която младите програмисти може би ще трябва да се преборят, ако искат да оставят своя отпечатък в областта на изкуствения интелект.



„Ако наистина сте страстни и искате да окажете влияние в областта на изкуствения интелект Силициевата долина е най-вероятното място, където ще го направите“, каза Ламбърт. „Но това има и своята цена, допълва той.“

