Стартира кандидатстването за “Най-добър младежки стартъп в България 2026”

От 12 януари до 24 април 2026 г. младежи от цялата страна на възраст от 18 г. до 29 г. (вкл. студенти и ученици от 11 и 12 клас) с иновативни бизнес идеи, могат да се запишат за участие в петото издание на националния конкурс “Най-добър младежки стартъп в България”. Състезанието е най-мащабната инициатива за подкрепа на младежко предприемачество у нас и се организира от Фонд на фондовете и СУ “Св.Климент Охридски” (Стопански факултет) под патронажа на министъра на иновациите и растежа.Партньори са над 60 организации, които се включват в 3-месечна безплатна обучителна и менторска програма наситена с множество надграждащи уебинари, уъркшопове, гейминг и нетуркинг срещи, междинни състезания. В нея участниците доразвиват идеите си и получават достъп до инструменти и контакти, с които да реализират свой успешен бизнес. Сред партньорите са финансиращи институции, инвестиционни фондове, секторни асоциации, акселератори, академични и научни институции, медии и др. Тази година се присъединяват и нови партньори като МОН, ММС, ЦРЧР, ИПА, УАСГ, УниБит, МанЕко, Байена, Sofia Talks, YES, Нет Инфо и др.Допустими са проекти от всички сектори и на различен етап - идейна фаза, прототип, работещ бизнес, бизнес в растеж. Могат да кандидатстват индивидуални участници или отбори, в които водещ е младеж на допустимата възраст, като изберат една от трите категории в състезанието:за стартиращи компании с иновативни технологични идеи и с потенциал за бърз растеж, насочени към международните пазари (fintech, biotech, greentech, foodtech, healthtech, cybersecurity, space, semiconductor, IoT и др.).- за млади предприемачи с идея или вече работещ малък или среден бизнес (магазини, семейни предприятия, фитнес центрове, агенции и др.), фокусирани върху дългосрочен растеж в региона си или в България.- проекти с устойчиво позитивно въздействие върху обществото, градовете и природата (климат, чиста енергия, кръгова икономика, устойчиви градове, отговорно потребление и др.), ориентирани към глобални решения.“Най-добър младежки стартъп в България 2026” идва с по-голям мащаб и ще предложи няколко новости спрямо предишните издания. Тази година ще се търси и оценява възможност за инвестиция още в рамките на конкурса. Новото издание идва и с нов сайт https://bestyouthstartup.bg/. В него участниците ще имат достъп не само до програмата, важните дати, лекторите и запис от уебинарите, но и до допълнителни полезни ресурси в сферата на предприемачеството, иновациите и пътя от идея до успешен бизнес. Друга новост е участието на чуждестранни гост лектори с международен опит. Тази година Фондът на фондовете ще засили популяризацията на инициативата чрез посещения в университети в големите градове на България.Конкурсната част ще се ръководи от Founder Institute Central & Eastern Europe и ще се проведе на пет етапа през април и май. Състезанието ще приключи с официална церемония по награждаване в началото на юни. Както и предишните години, наградния фонд ще вклюва стажове, достъп до институции, събития и контактни мрежи, допълнително менторство, предметни награди и още много други възможности.“Най-добър младежки стартъп в България” стартира през 2022 г. До момента през него са преминали над 750 участници с над 500 идеи, а 9 от тях са получили и инвестиция за растеж. Конкурсът е трамплин за младите хора в България за успешно стартиране на собствен бизнес и цели да повиши предприемаческата и финансовата култура, включително за генериране и развитие на идеи, бизнес планиране, маркетинг, иновации, представяне пред инвеститори и др. Ценна възможност за всички участници е създаването на бизнес контакти с инвеститори, предприемачи, научни среди, и привличане на съмишленици към реализирането на идеите. Всички млади хора с желание за собствен бизнес могат да се включат в конкурса чрез формата за кандидатстване в сайта