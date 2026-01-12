Стартира кандидатстването за “Най-добър младежки стартъп в България 2026”

Петото издание на националния младежки конкурс на Фонд на фондовете и СУ "Св. Климент Охридски" ще предложи подкрепа за по-голям брой проекти

партньорска публикация
партньорска публикация / 12 January 2026 19:34 >
Стартира кандидатстването за “Най-добър младежки стартъп в България 2026”
От 12 януари до 24 април 2026 г. младежи от цялата страна на възраст от 18 г. до 29 г. (вкл. студенти и ученици от 11 и 12 клас) с иновативни бизнес идеи, могат да се запишат за участие в петото издание на националния конкурс “Най-добър младежки стартъп в България”. Състезанието е най-мащабната инициатива за подкрепа на младежко предприемачество у нас и се организира от Фонд на фондовете и СУ “Св.Климент Охридски” (Стопански факултет) под патронажа на министъра на иновациите и растежа. 

Партньори са над 60 организации, които се включват в 3-месечна безплатна обучителна и менторска програма наситена с множество надграждащи уебинари, уъркшопове, гейминг и нетуркинг срещи, междинни състезания. В нея участниците доразвиват идеите си и получават достъп до инструменти и контакти, с които да реализират свой успешен бизнес. Сред партньорите са финансиращи институции, инвестиционни фондове, секторни асоциации, акселератори, академични и научни институции, медии и др. Тази година се присъединяват и нови партньори като МОН, ММС, ЦРЧР, ИПА, УАСГ, УниБит, МанЕко, Байена, Sofia Talks, YES, Нет Инфо и др.
   
Допустими са проекти от всички сектори и на различен етап - идейна фаза, прототип, работещ бизнес, бизнес в растеж. Могат да кандидатстват индивидуални участници или отбори, в които водещ е младеж на допустимата възраст, като изберат една от трите категории в състезанието:

● Future Unicorns за стартиращи компании с иновативни технологични идеи и с потенциал за бърз растеж, насочени към международните пазари (fintech, biotech, greentech, foodtech, healthtech, cybersecurity, space, semiconductor, IoT и др.).

● Business Stars - за млади предприемачи с идея или вече работещ малък или среден бизнес (магазини, семейни предприятия, фитнес центрове, агенции и др.), фокусирани върху дългосрочен растеж в региона си или в България.

● SDG Dragons - проекти с устойчиво позитивно въздействие върху обществото, градовете и природата (климат, чиста енергия, кръгова икономика, устойчиви градове, отговорно потребление  и др.), ориентирани към глобални решения.

 “Най-добър младежки стартъп в България 2026” идва с по-голям мащаб и ще предложи няколко новости спрямо предишните издания. Тази година ще се търси и оценява възможност за инвестиция още в рамките на конкурса. Новото издание идва и с нов сайт https://bestyouthstartup.bg/. В него участниците ще имат достъп не само до програмата, важните дати, лекторите и запис от уебинарите, но и до допълнителни полезни ресурси в сферата на предприемачеството, иновациите и пътя от идея до успешен бизнес. Друга новост е участието на чуждестранни гост лектори с международен опит. Тази година Фондът на фондовете ще засили популяризацията на инициативата чрез посещения в университети в големите градове на България.

Конкурсната част ще се ръководи от Founder Institute Central & Eastern Europe и ще се проведе на пет етапа през април и май. Състезанието ще приключи с официална церемония по награждаване в началото на юни. Както и предишните години, наградния фонд ще вклюва стажове, достъп до институции, събития и контактни мрежи, допълнително менторство, предметни награди и още много други възможности.

“Най-добър младежки стартъп в България” стартира през 2022 г. До момента през него са преминали над 750 участници с над 500 идеи, а 9 от тях са получили и инвестиция за растеж. Конкурсът е трамплин за младите хора в България за успешно стартиране на собствен бизнес и цели да повиши предприемаческата и финансовата култура, включително за генериране и развитие на идеи, бизнес планиране, маркетинг, иновации, представяне пред инвеститори и др. Ценна възможност за всички участници е създаването на бизнес контакти с инвеститори, предприемачи, научни среди, и привличане на съмишленици към реализирането на идеите. Всички млади хора с желание за собствен бизнес могат да се включат в конкурса чрез формата за кандидатстване в сайта https://bestyouthstartup.bg
Свързани публикации:
Пианистът Ясен Лалов е звезда в международни конкурсиТри сезона Христина Петрова е в Световната математическа лигаСофия Иванова е спечелила 109 наградиРисунка на Никола Кацарски лети в КосмосаМарина Кацарска покорява света с живопис, приложно изкуство и фотография
конкурсстартъпиФнФСУ
Мнения
ЕС да изработи обща позиция със САЩ за Гренландия
Навикът да искаш прошка от екипа: невидимата сила зад успеха на компанията
Навик ли е смелостта?
Успехът като умение да даваш
Навици ли? Не, просто всекидневие
Най - четени
Италианските компании залагат на САЩ въпреки митата на ТръмпХуманоидните роботи са вече тук, но кога ще станат наистина полезни?ЕС да изработи обща позиция със САЩ за ГренландияДобивът на дървесина през 2025 се очертава като рекордно слабНай-печелившите спортисти и отбори през 2025 г.
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
>
Най-печелившите спортисти и отбори през 2025 г.
Exit >
Здрав дух в здраво тяло
Exit >
„Гала в София” се завръща и през 2026: по-голяма, по-бляскава и по-емоционална от всякога!
Exit >
Иглика Василева, която сглобява литературната география на света
Бизнес >
Vivacom отключва всички ТВ канали и дава пълен достъп до EON през най-празничния период за годината

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ