Южнокорейска криптоборса погрешка изпрати биткойни за $44 млрд. на потребители

Инцидентът за пореден случай разкрива уязвимостите и рисковете на виртуалните активи

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 07 February 2026 17:47 >
Южнокорейска криптоборса погрешка изпрати биткойни за $44 млрд. на потребители
Източник: Pixabay.com - MichaelWuensch
Южнокорейската борса за криптовалути Bithumb обяви, че по случайност е разпратила биткойни на стойност над $40 млрд. на клиенти под формата на промоционални награди, предизвиквайки по този начин рязък спад на борсата, съобщава Ройтерс.

Bithumb се извинява за грешката, която се е случила в петък тази седмица, като посочва, че е възстановила 99,7 на сто от 620 000 биткойна на обща стойност от около $44 млрд. по настоящи цени.

Компанията е ограничила функциите за търговия и изтегляне на средства за 695 засегнати потребители в рамките на 35 минути след погрешното разпореждане в петък.

Борсата е планирала да разпредели награди под формата на парични средства в размер на 2000 южнокорейски вона ($1,40) или повече на всеки потребител, като част от промоционално събитие, но вместо това потребителите получили поне по 2000 биткойна всеки, става известно от медийни публикации.

"Бихме искали да уточним, че този инцидент не е свързан с външни хакерски атаки или нарушения на сигурността и няма проблеми със сигурността на системата или управлението на активите на клиентите“, посочват от Bithumb в изявление.

От своя страна финансовите регулатори на Южна Корея, включително Комисията за финансови услуги, заявиха, че инцидентът "е разкрил уязвимостите и рисковете на виртуалните активи“.

След извънредно заседание, регулаторите посочват в изявление, че ще стартират проверка на място в Bithumb и други борси за криптовалути, ако бъдат открити нередности по време на прегледи на техните системи за вътрешен контрол, както и на притежанията и операциите с виртуални активи.

Цената на биткойн за кратко се понижи със 17 на сто до 81,1 млн. вона на Bithumb в петък вечерта, по данни на борсата. На по-късен етап цената на биткойна се е възстановила до 104,5 млн. вона.
Bithumbбиткойн
