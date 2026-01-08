Колко ще струва биткойнът през 2026 г.?

Прогнозите варират мужду $75 000 и $225 000

Източник: Pixabay.com - TheDigitalArtist

След рекорден връх и голям срив на биткойна през 2025 г., индустриални лидери и инвеститори смятат, че криптовалутата може да достигне нови висоти през 2026 г., но е с потенциал за огромна волатилност, съобщи CNBC. Така в годишния обзор прогнозите за цената на биткойна са в много широкия диапазон от $75 000 до $225 000.



Миналия октомври биткойнът достигна рекорден връх от над $126 000, преди да падне по-късно през годината до $80 000, показват данните на CoinMetrics. В момента биткойнът струва $ 89 800 (по данни на CoinMarketCap), с близо 30% по-надолу от рекордния си връх.



Миналогодишният пазар на криптовалути беше подкрепен от по-благоприятната регулаторна среда в САЩ при президента Доналд Тръмп и нарастващия интерес към водещата криптовалута от по-големи институционални инвеститори и традиционни финансови играчи, като банките. Междувременно имаше и бум на компаниите за управление на цифрови активи (DAT), които трупат големи количества биткойн и други цифрови монети.



Разпродажбата на криптовалутите в края на годината се случи на фона на дебата относно оценките на технологичните акции и дали бумът на изкуствения интелект ще се превърне в балон. Така инвеститорите преоцениха рисковите активи, а притежателите на криптовалути продадоха цифрови валути, което създава труден фон за 2026 г. Така че перспективите за биткойна през 2026 г. са трудни за прогнозиране.



Ето някои от прогнозите на експерти за цената на биткойна през 2026 г. пред CNBC:



През 2026 г. биткойнът ще остане в диапазон с висока волатилност между $75 000 и $150 000, с център на тежестта около $110 000, според Карол Александър, професор по финанси в Университета в Съсекс.



Джеймс Бътърфил, ръководител на изследванията за крипто-фокусирания мениджър на активи CoinShares, очаква биткойнът да се движи в диапазон между $120 000 и $170 000, като „по-конструктивно ценово действие вероятно ще настъпи през втората половина на годината“.



Standard Chartered има прогноза за цената на биткойн от $150 000 за 2026 г., която беше намалена през декември от предишна прогноза от $300 000.



Сидни Пауъл, главен изпълнителен директор на Maple Finance, заяви, че има целева цена от $175 000 за биткойн тази година, подкрепена от намаляването на лихвените проценти и „нарастващото институционално приемане на биткойн“.



Ювей Ян, главен икономист в Bit Mining, също прогнозира продължаваща волатилност при биткойн. Ян казва, че очаква широк диапазон на търговия за биткойна през 2026 г. между $75 000 и $225 000.

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...