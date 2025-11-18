Цената на биткойна падна под $90 000

Цената на биткойна падна под 90 000 долара за първи път от седем месеца, което е пореден сигнал за изчерпване на апетита към риск на финансовите пазари, предава Ройтерс. Криптовалутата, която традиционно реагира чувствително на промени в нагласите на инвеститорите, изтри ръста си от началото на годината и вече е с близо 30 процента под пика си от над 126 000 долара през октомври.

В следобедната търговия в Азия стойността на биткойна се понижи с 2 процента до 89 953 долара, след като миналата седмица проби нивото на подкрепа от около 98 000 долара.

Анализатори коментират, че комбинацията от съмнения за бъдещите понижения на лихвите в САЩ и колебанията на по-широките пазари след продължителното рали теглят криптовалутата надолу.

„Каскадното разпродаване се усилва от излизането на листвани компании и институции от позициите им, натрупани по време на ралито. Това повишава риска от заразяване на целия пазар“, заяви Джошуа Чу, съпредседател на Асоциацията „Хонконг Уеб 3“ (Hong Kong Web3). Той допълни, че при засилена макроикономическа несигурност доверието може да се подкопае „с изключителна бързина“.

Слабите настроения се отразиха и на свързаните с криптовалути компании. Акциите на „МайкроСтратъджи“ (MicroStrategy), миньорите „Райът Платформс“ (Riot Platforms) и „Мара Холдингс“ (Mara Holdings), както и на борсата „Койнбейс“ (Coinbase) се понижиха.

Другата водеща криптовалута - етерът - остава под натиск от месеци. Той е загубил близо 40 процента от стойността си спрямо пика над 4955 долара през август и във вторник се търгува с 1 процент по-ниско на равнището от 2997 долара.

Анализатори припомнят, че спадът в цената на биткойна в началото на годината предшестваше по-широка разпродажба, засегнала и акциите през април след обявяването на новите американски мита.

„Като цяло настроенията за криптовалутите остават доста ниски след изчистването на ливъриджа през октомври“, коментира Матю Диб, главен инвестиционен директор в „Астронаут Кепитъл“ (Astronaut Capital). Според него следващото ключово ниво на подкрепа за биткойна е около 75 000 долара, което може да бъде достигнато, ако пазарната волатилност остане висока.
