04 February 2026
Повечето българи са настроени оптимистично за бъдещето
Повечето българи и граждани на ЕС са настроени оптимистично за бъдещето, показват данните от проучване на Евробарометър, представено днес от Европейския парламент.

За бъдещето на ЕС са оптимисти 53 на сто от българските участници в допитването и 57 на сто от останалите европейци. За своята страна са оптимисти 55 на сто от българите и 57 на сто от останалите. За себе си и своето семейство мислят с оптимизъм 74 на сто у нас и 76 на сто от другите в ЕС. За бъдещето на света 51 на сто от българите са оптимисти, а при останалите в ЕС надделяват песимистите (52 на сто).

Най-големите изразени опасения по отношение на сигурността са от войни близо до европейските граници (59 на сто у нас и 72 на сто средно в ЕС), като много над половината посочват също тероризма, кибератаките, неконтролираната миграция, зависимостта от чужди доставчици на енергия и отбранителна способност.

В областта на взаимодействието в обществото са изразени тревоги от дезинформацията, опитите за външно влияние в изборите, речта на омразата, поляризацията на мненията, защитата на личните данни и свободата на словото.

Повече от половината българи (54 на сто) и от останалите участници (66 на сто) очакват ЕС да има по-важна роля при кризи и заплахи за сигурността. Според 80 на сто у нас (89 на сто сред останалите в ЕС) европейските държави трябва да бъдат по-обединени, почти равен е делът и на онези, според които ЕС трябва да има по-силно влияние на международно равнище.

Според 46 на сто от българските участници (62 на сто от останалите) членството на тяхната страна в ЕС е нещо добро, според 35 на сто у нас (26 на сто в ЕС) не е нито добро, нито лошо, а 17 на сто (11 на сто в ЕС) го определят като "нещо лошо". За 47 на сто у нас (49 на сто от останалите) представата за ЕС е положителна, за 28 на сто (34 на сто в ЕС) е неутрална, а за 24 на сто (17 на сто в ЕС) е отрицателна.

Повечето отговорили очакват в следващите години стандартът им на живот да не се промени (41 на сто у нас и 54 на сто в ЕС), около 1/3 предвиждат влошаване (34 на сто у нас и 28 на сто сред останалите), а около 15 на сто от всички анкетирани се надяват на подобрение.
