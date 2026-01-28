UPS съкращава 30 000 работни места, намалявайки доставките за Amazon

През 2024 г. Amazon е доставила самостоятелно 6,3 млрд. пратки в САЩ

Източник: https://brand.ups.com/

Гигантът в доставката на пратки UPS обяви, че ще съкрати до 30 000 работни места тази година, тъй като допълнително намалява работата за най-големия си клиент - Amazon, съобщи АП. Обяснението на най-голямата куриерска компания за свиването на доставките за онлайн гиганта в търговията на дребно е, че те са "изключително разводняващи“ за нейните маржове на печалба.



UPS казва, че съкращенията на работни места ще бъдат извършени чрез предложения за доброволни компенсации на шофьори на пълен работен ден и като не се подменят служители, които доброволно напускат компанията.



В същото време за последните 3 месеца на м.г. компанията отчете приходи от $24,5 и прогнозира изненадващо увеличение на приходите до $89,7 млрд. за следващата година.



Миналата година UPS съобщи, че намалява зависимостта си от Amazon като част от план за преструктуриране, който цели компанията да се съсредоточи върху по-печеливши клиенти като здравните компании.



През 2025 г. куриерът съкрати 48 000 работни места и затвори 93 логистични съоръжения, тъй като намали доставките си до Amazon. UPS заяви, че ще затвори още 24 съоръжения през първата половина на тази година.



„Намираме се в последните шест месеца от нашия ускорен план за намаляване на доставките на Amazon и за цялата 2026 г. възнамеряваме да доставяме по милион пратки по-малко на ден, като същевременно продължаваме да преконфигурираме мрежата си“, каза главният изпълнителен директор Карол Томе.



Според годишния си доклад за 2024 г. UPS е имала около 490 000 служители, като близо 78 000 работят в мениджмънта.



UPS също така заяви, че официално пенсионира флотилията си от товарни самолети MD-11 след смъртоносна катастрофа в Луивил, Кентъки, миналия ноември. Самолетите, които съставляват около 9% от флота на фирмата, бяха приземени след инцидента.



Акциите на UPS затвориха с минимално поскъпване от 0,2% в търговията в Ню Йорк във вторник, но при отварянето на пазара в сряда поевтиняха с 0,41% до $106,76 и пазарна капитализация от $91,3 млрд.



Amazon значително увеличи собствените си услуги за доставка през последните години, разбивайки господството на UPS, FedEx и Пощенската служба на САЩ (USPS). През 2024 г. Amazon обработи 6,3 млрд. доставки в Съединените щати, изпреварвайки както UPS, така и FedEx. До 2028 г. се очаква Amazon да изпревари USPS по обем на доставки в САЩ, според доклад на консултантската компания Pitney Bowes.

