Schneider Electric представя Easy UPS 3S Pro

Schneider Electric, световен лидер в енергийните технологии, представи Easy UPS 3S Pro – ново трифазно непрекъсваемо токозахранване (UPS), създадено да осигурява опростена, надеждна и икономически ефективна защита на електрозахранването за компании, които управляват критично важна инфраструктура и приложения. Easy UPS 3S Pro вече е наличен на всички пазари по света, работещи по стандартите IEC, включително в Европа, Близкия изток и Африка.



Предлаган с мощности от 10 до 40 kVA и с поддръжка на конфигурации както с вътрешни, така и с външни батерии, Easy UPS 3S Pro е проектиран да улесни осигуряването на непрекъсваемост на бизнеса в малки и средни центрове за данни, търговски сгради, здравни заведения, производствени предприятия, телекомуникационна инфраструктура, както и в сферата на транспорта.



Easy UPS 3S Pro надгражда утвърденото портфолио Easy UPS на Schneider Electric и съчетава надеждни електрически характеристики с улеснено внедряване, експлоатация и сервизно обслужване в компактен и лек дизайн. С ефективност над 96% в режим на двойно преобразуване и до 99% в ECO режим решението позволява на клиентите да намалят енергийното потребление, като същевременно поддържат надеждна защита на електрозахранването за критично важни товари.



„Днес бизнесът се нуждае от устойчиви и ефективни решения за защита на електрозахранването, които са лесни за внедряване и управление“, заяви Никос Зисимос, директор „Продажби – Енергийна сигурност“ за Гърция и България в Schneider Electric. „Easy UPS 3S Pro е проектиран да улесни осигуряването на непрекъсваемост на бизнеса, като съчетава надеждна защита на електрозахранването, опростена инсталация и интегрирани възможности за мониторинг в едно изключително икономически ефективно решение както за клиентите, така и за партньорите ни.“



Улеснена инсталация и оперативна ефективност



Проектиран с мисъл за контрагентите, техническите изпълнители и дистрибуторите, Easy UPS 3S Pro се отличава с компактни размери, ниско тегло и интегрирани прекъсвачи, които улесняват процесите по инсталация и първоначално пускане в експлоатация. Функционалността Easy Loop позволява тестване и проверка на работата на UPS системата без необходимост от използване на товарна банка, а достъпът за сервизно обслужване отпред, отстрани и отзад улеснява текущата поддръжка.



Новото решение включва също интуитивен потребителски интерфейс (човек – машина), широк диапазон на работната температура, вградени филтри за прах и защитно покритие на електронните платки, които подпомагат надеждната работа в разнообразни среди на приложение. Easy UPS 3S Pro позволява и мащабируемо внедряване чрез паралелна работа за увеличаване на капацитета или осигуряване на резервираност N+1, както и конфигурации с обща система от батерии, които спомагат за оптимизиране на разходите за инфраструктура.



Подобрена видимост, мониторинг и киберсигурност



Easy UPS 3S Pro включва вградена карта за мрежово управление, която позволява дистанционен мониторинг и управление чрез софтуерния пакет EcoStruxure IT на Schneider Electric, както и интеграция със системи за управление на сгради чрез поддръжка на протокола BACnet. Клиентите могат да използват облачни и локално инсталирани инструменти за мониторинг, за да получат по-добра видимост върху работата на инфраструктурата и по този начин да подобрят непрекъсваемостта и оперативната устойчивост в разпределени среди.



В отговор на развиващите се изисквания за киберсигурност модулът за мрежово управление е независимо сертифициран съгласно международния стандарт за киберсигурност IEC 62443-4-2, което помага на компаниите да ограничат рисковете за киберсигурността и да поддържат съответствие с изискванията към свързаната инфраструктура.

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