Учители от София обединяват сили за развитието на социално-емоционално учене в клас

Серия от вдъхновяващи образователни срещи на тема „Съкровища в класната стая: Социално-емоционално учене в начален етап“ обединява началните учители от град София и околността. Инициативата на издателство „Клет България“ цели да подпомогне изграждането на подкрепяща учебна среда и да насърчи развитието на ключови житейски умения от ранна детска възраст. Събитията в рамките на кампанията ще се проведат на 28.01.2026 г. (сряда) и 26.02.2026 г. (четвъртък) в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.



„С тази поредица срещи акцентираме върху уменията и отношенията в класната стая, които дават стабилна основа още в началния етап. Тя ще даде и практична перспектива към въпроса кои са „истинските съкровища“ в образователния процес – онези малки, но значими моменти на израстване, доверие и чувство за принадлежност, които са предпоставка за успешното развитие“, коментира Владимир Колев, управител на „Клет България“.



В рамките на събитията участниците ще се включат в професионален диалог и обмен на практики, посветени на социално-емоционалното учене в началния етап. Срещите в столицата ще насочат вниманието към това как учителят може да изгради учебна среда, която стимулира любопитство, откривателство и активно учене. Акцентът ще бъде върху подходи, които поставят ученика в центъра и създават условия за спокойствие, свързаност и ангажираност. В програмата ще бъде представен модел на социално-емоционалното учене, както и конкретни идеи за прилагането му в различни учебни предмети, така че тези умения да се развиват целенасочено чрез ежедневните учебни ситуации и да бъдат естествена част от часовете и динамиката в класа.



Срещите са част от мисията на „Клет България“ да подкрепя учителите с качествено учебно съдържание, практични решения и професионални формати за обмен на опит, които отговарят на реалните нужди в класната стая и допринасят за устойчивото развитие на образованието в България.

