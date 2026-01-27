Учители от София обединяват сили за развитието на социално-емоционално учене в клас

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 27 January 2026 14:29 >
Учители от София обединяват сили за развитието на социално-емоционално учене в клас
Серия от вдъхновяващи образователни срещи на тема „Съкровища в класната стая: Социално-емоционално учене в начален етап“ обединява началните учители от град София и околността. Инициативата на издателство „Клет България“ цели да подпомогне изграждането на подкрепяща учебна среда и да насърчи развитието на ключови житейски умения от ранна детска възраст. Събитията в рамките на кампанията ще се проведат на 28.01.2026 г. (сряда) и 26.02.2026 г. (четвъртък) в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

„С тази поредица срещи акцентираме върху уменията и отношенията в класната стая, които дават стабилна основа още в началния етап. Тя ще даде и практична перспектива към въпроса кои са „истинските съкровища“ в образователния процес – онези малки, но значими моменти на израстване, доверие и чувство за принадлежност, които са предпоставка за успешното развитие“, коментира Владимир Колев, управител на „Клет България“.

В рамките на събитията участниците ще се включат в професионален диалог и обмен на практики, посветени на социално-емоционалното учене в началния етап. Срещите в столицата ще насочат вниманието към това как учителят може да изгради учебна среда, която стимулира любопитство, откривателство и активно учене. Акцентът ще бъде върху подходи, които поставят ученика в центъра и създават условия за спокойствие, свързаност и ангажираност. В програмата ще бъде представен модел на социално-емоционалното учене, както и конкретни идеи за прилагането му в различни учебни предмети, така че тези умения да се развиват целенасочено чрез ежедневните учебни ситуации и да бъдат естествена част от часовете и динамиката в класа.

Срещите са част от мисията на „Клет България“ да подкрепя учителите с качествено учебно съдържание, практични решения и професионални формати за обмен на опит, които отговарят на реалните нужди в класната стая и допринасят за устойчивото развитие на образованието в България.
Свързани публикации:
Индустрията на знанието в България: по-бавен растеж и фокус върху стойност и иновацииДуалното обучение: полезно, но недостатъчно известноПосещенията в завода и кампании в социалните мрежи - магнитът за младите към дуалното обучениеКак се създават лидери от следващото поколениеПрофесионално и дуално: Образование +
образованиеучители
Мнения
Дебатът за работниците имигранти не е икономически, а социо-културен
Уорън Бъфет сравни изкуствения интелект с опасността от ядрените оръжия
ЕС да изработи обща позиция със САЩ за Гренландия
Навикът да искаш прошка от екипа: невидимата сила зад успеха на компанията
Навик ли е смелостта?
Най - четени
Най-големият мол в Сан Франциско затвори вратиБългарската асоциация на рекламодателите има нов управителен съветЕС забранява внося на руски газ до края на 2027 г.Незабавните преводи се увеличават с 60% за годинаЗлатото с нов ценови рекорд: над $5000 за тройунция
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
Exit >
Мистериозната певица с милиони стриймове - но коя (или какво) е тя?
Exit >
Най-печелившите спортисти и отбори през 2025 г.
Exit >
Здрав дух в здраво тяло
Exit >
„Гала в София” се завръща и през 2026: по-голяма, по-бляскава и по-емоционална от всякога!
Exit >
Иглика Василева, която сглобява литературната география на света

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ