Европа на кръстопът между AI и климата

Мениджъри на фондове и анализатори очакват много от мерките за борба с климатичните промени да бъдат отменени, за да може ЕС да бъде конкурентноспособен в сферата на изкуствения интелект

Европа е на кръстопът: да се конкурира смислено в надпреварата за изкуствен интелект или да се придържа към водещите си климатични цели.



„Това е като разклонение за Европа“, каза Дан Айвс от Wedbush Securities пред CNBC. Блокът може или да „играе в бъдещето“, или да рискува „да пропусне голяма част от тази технологична вълна“.



Дилемата се утежнява от мандатите на ЕС за зелена енергия.



В световен мащаб енергията е най-голямото препятствие за изграждането на проекти за центрове за данни, свързани с изкуствения интелект. Докато САЩ използват централи на изкопаеми горива, за да захранват експанзията си в сферата, Европа изисква от разработчиците да разкриват мерки за енергийна и водна ефективност, добавяйки бюрокрация, която може да забави стартирането на проекти.



Европейският съюз често е хвален за набора си от екологични политики, определящи дневния ред, и за начина, по който е постигнал напредък с нови механизми, като например предстоящия данък върху въглеродните емисии на границите. Някои критици обаче твърдят, че това пречи на бизнеса. Континентът се възприема като „антипредприемачески“, каза Дан Айвс от Wedbush Securities пред CNBC, което тласка европейските технологични имена и стартиращи компании да се преместят в САЩ, Близкия изток или Азия в търсене на по-благоприятни условия.



Докато Европа се опитва да навакса в надпреварата за изкуствен интелект, нуждата от енергоемка инфраструктура нараства, търсенето на електроенергия се увеличава – и това триене става все по-трудно за игнориране. Допълнителният капацитет за възобновяема енергия беше предназначен да замени по-замърсяващите източници, но сега има опасения, че това ще се развие по различен начин.



„В Обединеното кралство можете да видите, че вече се отдръпваме от някои от ангажиментите си“, каза пред CNBC Пол Джаксън, регионален стратег по глобалния пазар в Invesco – и Европа вероятно ще последва примера.



„Това е сравнително редовен процес, при който, когато времената са добри, е лесно да се убедят отделни лица, фирми, правителства да се движат в правилната посока по отношение на неща като изменението на климата и да поемат част от разходите, свързани с това“, каза Джаксън. Въпреки това, изместването на програмата за климата надолу в списъка с приоритети е едно от най-лесните неща, които законодателите могат да направят, когато са изправени пред по-трудни времена и конкуриращи се интереси, добави той.



Енергийната мрежа на Обединеното кралство е без въглища, които са значително по-мръсни от газа - европейската обаче не е.



„Смятам, че на определен етап затварянето на въглищни електроцентрали може действително да бъде отложено“, каза пред CNBC Ягс Уалия, ръководител на глобалната инфраструктура във Van Lanschot Kempen.



Изключването от експлоатация на изкопаеми горива с въвеждането на възобновяеми източници работи, когато търсенето на енергия е стабилно, но това вече не е така, каза той. Центровете за данни също изискват постоянна връзка, така че прекъсванията на вятърната и слънчевата енергия може да се окажат пречка.



„Що се отнася до електроенергията, може да не успеем да си позволим да затворим въглищни електроцентрали, което ще бъде истинско главоболие за енергийния преход и енергийната сигурност“, каза Валия.



През миналата година Европа отмени редица екологични ангажименти.



На 16 декември ЕС смекчи ефективната си забрана за нови автомобили с двигател с вътрешно горене от 2035 г. На 9 декември той одобри едногодишно отлагане на прилагането на нова система за търговия с емисии за сгради, автомобилен транспорт и малки индустрии – въпреки че едновременно с това се ангажира да намали емисиите с 90% до 2040 г.



По-рано тази година директивите за корпоративна устойчивост (CSDDD) и корпоративно отчитане на устойчивостта (CSRD) също бяха стеснени и отхвърлени.



„Прагматичен“ подход



Някои приветстваха тези стъпки като така необходимия прагматизъм, а не като отстъпление. „Винаги сме на ръба да се озовем в позиция, в която става толкова непривлекателно да присъстваме в Европа, че вече няма смисъл. А от друга страна, голяма част от регулациите са крайно необходими“, каза Ник де ла Форж, генерален партньор във фонда за рисков капитал Planet A Ventures, който подкрепя стартиращи компании за технологии, свързани с климата.



„И за щастие, това, което виждаме, е доста здравословно преразглеждане.“



Преформулирането на директивите, включително Регламента за оповестяване на устойчиво финансиране (SFDR), който в момента се преразглежда, е „доста прагматично и смятаме, че това е подобрение“, каза Де ла Форж.



Застъпниците на изкуствения интелект рекламират способността на технологията да направи енергийните системи по-ефективни и да повиши устойчивостта, позиционирайки я едновременно като проблем и решение на нарастващите изисквания към мрежата и може би като оправдаване на инвестицията.

