Schneider Electric с първо по рода си проучване за риска от електрическа дъга в центрове за данни с 800 VDC

Schneider Electric, световен лидер в енергийните технологии, обяви първия по рода си анализ, който предоставя практически насоки за оценка и управление на риска от електрическа дъга при архитектури за електрозахранване с 800 VDC. Базиран на сценарии за внедряване, разработени с оглед на подходите за проектиране на водещи глобални оператори на центрове за данни, анализът сравнява две нововъзникващи архитектури с 800 VDC с различна конфигурация. Резултатите показват, че последствията от електрическа дъга зависят в значителна степен от архитектурата, разположението на кондензаторите и начина, по който системата прекъсва тока при повреда.



Един от най-важните резултати от изследването показва, че дори при най-предизвикателните прогнозни параметри, при които кондензаторите са доминиращ фактор, рискът от електрическа дъга в системи с 800 VDC може да бъде управляван и в много случаи е съпоставим с този при типичните системи с променлив ток. Освен това по-прецизното моделиране чрез усъвършенстван софтуер и цифрови близнаци може да помогне за по-точното представяне на риска от електрическа дъга.



Резултатите идват в ключов момент, когато архитектурите с 800 VDC започват да се внедряват в подкрепа на сървърни шкафове с все по-висока плътност на мощността в центровете за данни за ИИ. Воден от NVIDIA и осъществяван съвместно с партньори в областта на енергийните технологии като Schneider Electric, преходът към инфраструктура за електрозахранване на центрове за данни с 800 VDC ще позволи на мащабните центрове за данни и фабриките за ИИ да поддържат ИТ сървърни шкафове с мощност от 400 kW и над нея.



С ускоряването на прехода към по-висока плътност на мощността 800 VDC електроразпределението се утвърждава като практичен подход за ефективно захранване на сървърни шкафове с мегаватов мащаб. В същото време по-високото работно напрежение изисква по-задълбочено разбиране на поведението при повреда, координацията на видовете защита и безопасната работна практика.



„Електроразпределението с 800 VDC представлява значителна промяна в проектирането на центровете за данни, но същевременно въвежда и аспекти на безопасността, които трябва да бъдат проучени задълбочено“, заяви Маниш Кумар, изпълнителен вицепрезидент „Енергийна сигурност и центрове за данни“ в Schneider Electric. „Работата ни с някои от водещите глобални оператори на центрове за данни предоставя на инженерите и специалистите по безопасност една от първите практически рамки за оценка на риска от електрическа дъга и структуриран подход за разбиране на поведението при повреда, установяване на безопасна работна практика и проектиране на ефективни схеми за защита. Нашата цел е да помогнем на промишлеността уверено и безопасно да премине към архитектури с по-високо напрежение.“



Анализът на риска от електрическа дъга вече е стандартна практика при центровете за данни, които работят с променлив ток, но понастоящем няма общоприет стандарт или насоки за управление на свързаните с електричество рискове, на които може да бъде изложен персоналът при захранвани чрез преобразуватели системи с 800 VDC. Това прави настоящото изследване важно не само за оценката и управлението на рисковете от електрическа дъга, но и за да се гарантира, че системите с 800 VDC постигат нива на безопасност, съпоставими със съществуващите електроенергийни системи. Резултатите показват, че действащите стандарти могат да надценят риска от електрическа дъга, докато симулационният анализ на Schneider Electric демонстрира, че усъвършенстваният софтуер и цифровите близнаци позволяват по-точно моделиране на риска.



Проучването надгражда дългогодишния опит на Schneider Electric в изпитванията за безопасност при електрическа дъга и затвърждава ангажимента на компанията да подкрепя прехода на сектора към архитектури за електрозахранване с 800 VDC, които са от критична важност за нововъзникващите системи със сървърни шкафове с висока плътност на мощността, внедрявани в центровете за данни за ИИ. Schneider Electric е извършила и задълбочени изпитвания на възможностите за подмяна под напрежение (live swap) в системи с 800 VDC с цел осигуряване на безопасна поддръжка.

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