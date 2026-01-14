Очаква се забавяне на продажбите на електромобили

Източник: Shutterstock

Продажбите на електромобили в световен мащаб са нараснали с 20 на сто през миналата година, но е вероятно темпът да се забави през 2026 г., показват публикувани днес данни в проучване на консултантската компания Би Ем Ай (Benchmark Mineral Intelligence - BMI), цитирани от Ройтерс. Причините са охлаждане на пазара в Китай и облекчаването на целите за преминаване към електрическа мобилност в световен мащаб, което през декември предизвика най-слабия ръст на продажбите от февруари 2024 г. насам.



Месечните регистрации на електрически превозни средства, включително изцяло електрически автомобили и плъг-ин (plug-in) хибриди, са намалели допълнително в Северна Америка след изтеклия през октомври срок за предоставяне на данъчен кредит за покупка на електромобили в САЩ, съобщи Би Ем Ай.



Радикалните промени в политиките, включително рязката промяна в курса на президента на САЩ Доналд Тръмп по отношение на електрификацията и облекчаването на стандартите за емисии в Европейския съюз, разтърсиха глобалния пазар на електромобили през 2025 г. и го превърнаха в „практически непозната среда“, посочва Чарлз Лестър, мениджър на данни в компанията.



Нарастващата конкуренция в Европа и отслабеното търсене в Китай вероятно ще изострят дебата между поддръжниците на електрификацията, които подчертават необходимостта от ограничаване на вредните за климата емисиите въглероден диоксид (CO₂) от една страна, и автомобилните производители, които предупреждават, че твърде бързият преход застрашава работни места и печалби.



Глобалните регистрации на електромобили – показател, използван като заместител на продажбите, са се увеличили с 6 на сто до близо 2,1 милиона превозни средства през декември, достигайки 20,7 милиона за цялата 2025 г., показват данните.



В Китай те са нараснали с 2 на сто до над 1,3 милиона – най-ниският годишен ръст от февруари 2024 г., което води до увеличение от 17 на сто до 12,9 милиона електромобила за 2025 г. Пекин е произвел 71 на сто от електрическите превозни средства, продадени в световен мащаб.



В Северна Америка регистрациите са спаднали с 39 на сто до малко над 100 000 продадени автомобила, след подобни понижения през октомври и ноември след края на данъчните облекчения в САЩ, като за цялата 2025 г. спадът е 4 на сто.



В Европа регистрациите са се увеличили с 34 на сто през декември до над 450 000, а за цялата година – с 33 на сто. В останалата част на света продажбите са нараснали с 41 на сто до над 160 000 през декември и с 48 на сто за цялата 2025 г.



Глобалните продажби на електромобили са преминали границата от два милиона през декември 2025 г., сочат данните в проучването.



Би Ем Ай прогнозира през тази година в световен мащаб да бъдат продадени 23,9 милиона електромобила – ръст от 15,7 на сто. Компанията очаква рязко ускоряване на растежа в Китай до 21 на сто, докато в Европа и останалата част на света той ще се забави съответно до 15 и 26 на сто. За Северна Америка се очаква по-силен спад от 23 на сто заради понижение от 29 на сто в САЩ.

