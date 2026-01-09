Какво съдържа търговското споразумение между ЕС и Меркосур и защо то е спорно?

Страните от Европейския съюз се очаква да одобрят днес споразумението за свободна търговия между ЕС и южноамериканския блок Меркосур (Mercosur - търговска организация, в която участват Бразилия, Аржентина, Парагвай и Уругвай - бел. ред.) - най-голямия търговски пакт, който Брюксел някога е сключвал. Ройтерс откроява основните аспекти и позиции, включени в споразумението за свободна търговия.



Намаляване на митата и по-големи квоти за селскостопански продукти



Търговският блок Меркосур ще премахне митата върху 91 на сто от вноса от ЕС, включително за автомобили, спрямо сегашните 35 на сто, за период от 15 години. Брюксел ще премахне постепенно митата върху 92 на сто от износа на Меркосур към ЕС за период до 10 години.



Южноамериканският блок ще премахне и митата върху вноса на селскостопански продукти от ЕС, като например 27 на сто за вина и 35 на сто за спиртни напитки.



За по-чувствителни селскостопански продукти ЕС ще предложи увеличени квоти, включително 99 000 метрични тона повече внос на говеждо месо, докато Меркосур ще предостави на ЕС безмитна квота от 30 000 тона за сирена.



Предвидени са и квоти на ЕС за внос на птиче и свинско месо, захар, етанол, ориз, мед, царевица и сладка царевица, както и квоти за Меркосур за мляко на прах и адаптирано мляко за новородени.



Допълнителният внос представлява само 1,6 на сто от потреблението на говеждо месо в ЕС, а на птиче месо - 1,4 на сто. Поддръжниците на споразумението посочват, че вече съществуващият внос показва, че продукцията на страните от Меркосур отговаря на стандартите на ЕС.



Споразумението признава около 350 географски означения, за да се предотврати имитацията на традиционни европейски храни – например наименованието „Пармиджано Реджано“ (Parmigiano Reggiano) ще бъде запазено само за специфични сирена от Италия.



Какви са аргументите на държавите, поддържащи споразумението



Европейската комисия и държавите, които поддържат споразумението като Германия и Испания, твърдят, че сделката предлага алтернатива на зависимостта от Китай - особено по отношение на критичните минерали като литий, който е необходим за производство на батерии. То ще гарантира, че няма да има мита върху износа на повечето от тези минерали.



Поддръжниците му също така отчитат, че то предлага облекчение от въздействието на митата, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп.



ЕК смята, че търговската сделка е най-голямата, която някога е сключвал, по отношение на намаления на тарифите, тъй като премахва мита на стойност над 4 милиарда евро (4,7 милиарда долара) върху износа на ЕС за Меркосур годишно, и е необходима част от усилията на ЕС за диверсифициране на търговските връзки.



Евросъюзът заявява, че предвид скромния набор от търговски споразумения на Меркосур, европейските компании ще могат да участват в търгове за обществени поръчки в страните от южноамериканския блок при същите условия като местните доставчици – предимство, което досега не е било предлагано в търговски споразумения. Предвидени са и защитни механизми при евентуални пазарни сътресения.



Какви са позициите на противниците на сделката



Земеделските производители от ЕС протестират, тъй като според тях споразумението може да доведе до евтин внос на южноамерикански стоки, най-вече говеждо месо, което по думите им не отговаря на екологичните изисквания и стандартите за безопасност на храните на ЕС. Европейската комисия уверява, че стандартите на общността няма да бъдат занижени.



В споразумението са включени ангажименти за опазване на околната среда, включително за предотвратяване на по-нататъшно обезлесяване след 2030 г., но природозащитни организации твърдят, че липсват реално приложими и обвързващи мерки.



Екологичната организация „Приятели на Земята“ определи споразумението като „разрушително за климата“, заявявайки, че то ще доведе до увеличено обезлесяване, тъй като страните от Меркосур ще продават повече селскостопанска продукция и суровини, често добивани от залесени райони, включително Амазонка, с тежки последици за околната среда и човешките права.



Франция, най-големият производител на говеждо месо в ЕС, който може да бъде застрашен от увеличения внос, първоначално заяви, че ще „подпише споразумението за свободна търговия, само ако то защити интересите“ на френското и европейското селско стопанство, но впоследствие отхвърли пакта. Италия, Унгария и Полша също изразиха несъгласие.



Заедно четирите държави можеха да блокират влизането в сила на споразумението за свободна търговия, но по-късно Рим промени позицията си.



Как ЕС се опита да убеди скептиците



Когато Еврокомисията представи споразумението за одобрение през септември, тя предложи механизъм, който да позволява временно спиране на преференциалния достъп до европейския пазар на чувствителни земеделски продукти като говеждото месо от Меркосур.



ЕК ще задейства оценка за необходимостта от защитни мерки, ако обемът на вноса се увеличи или цените спаднат с определен процент в една или повече държави от ЕС. Първоначално този праг беше 8 на сто, но след искане на Италия беше намален на 5 на сто.



Еврокомисията обяви, че ще проучи възможностите за сближаване на стандартите за производство между местните и вносните продукти, особено по отношение на пестицидите и хуманното отношение към животните. ЕС планира да засили контрола върху вноса на храни, животински и растителни продукти чрез увеличаване на броя на проверките.



Следващият бюджет на ЕС ще включва кризисен фонд в размер на 6,3 милиарда евро за фермерите, който би могъл да покрие „малко вероятния случай“ споразумението да навреди на селскостопанските пазари в общността. Освен това ще бъдат предоставени и около 45 милиарда евро подкрепа за земеделските производители.



В заключение ЕК обяви и намаляване на митата върху вноса някои торове, чиито разходи са нараснали с до 60 на сто.

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...