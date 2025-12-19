ЕС отложи подписването на споразумението с Меркосур за януари

Източник: vecteezy

Европейският съюз отложи подписването на мащабното споразумение за свободна търговия с южноамериканските държави от Меркосур, след като масови протести на земеделски производители и възражения в последния момент от страна на Франция и Италия заплашиха да провалят пакта. Поддръжниците на споразумението го определят като ключов геополитически ход с значение и за двата континента, предаде Асошиейтед прес.



Висши представители на ЕС се надяваха споразумението между Евросъюза и Меркосур да бъде подписано в Бразилия този уикенд, след 26 години преговори. Вместо това председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви по-рано днес, след напрегната среща на върха на ЕС, че подписването ще бъде отложено „с няколко седмици, за да бъдат разрешени някои въпроси с държавите членки“.



Експерти предупреждават, че забавянето може да подкопае преговорната надеждност на ЕС на глобално ниво, в момент когато Съюзът се стреми да разшири търговските си връзки на фона на засилените търговски напрежения със САЩ и Китай. След ратифицирането си споразумението би обхванало пазар от около 780 милиона души и приблизително една четвърт от световния брутен вътрешен продукт, като предвижда постепенно премахване на митата върху почти всички стоки, търгувани между двата блока.



Френският президент Еманюел Макрон приветства отлагането, както и френските земеделски синдикати, които се опасяват, че споразумението ще застраши поминъка им. Франция е сред водещите противници на сделката между ЕС и петте пълноправни държави членки на Меркосур – Бразилия, Аржентина, Уругвай, Парагвай и Боливия. Италия също изрази нови резерви към споразумението в сряда.



По информация на представител на ЕС договорката за отлагане е била постигната в четвъртък между Фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Коща в кулоарите на срещата на върха, след разговори с италианския премиер Джорджа Мелони. Условието е Италия да подкрепи споразумението при гласуването през януари.



Решението за отлагане беше взето часове след като земеделски производители с трактори блокираха пътища в Брюксел и запалиха фойерверки в знак на протест срещу търговското споразумение. Полицията отговори със сълзотворен газ и водни оръдия.



Протестиращите носеха картофи и яйца, които хвърляха, палиха гуми и изгориха дървен макет на ковчег с надпис „Селско стопанство“. Пламъците образуваха гъст черен дим, смесен със сълзотворен газ. Европейският парламент евакуира част от служителите си заради нанесените щети.



„Борим се, за да защитим работните си места“, заяви пред АП Арман Шеврон, 23-годишен френски фермер. Стотици земеделци, включително 60-годишният Пиер Вроман, пристигнаха с трактори и блокираха пътищата около ключови институции на ЕС.



„Споразумението с Меркосур ще бъде лошо за фермерите, лошо за потребителите, лошо за гражданите и лошо за Европа“, каза Вроман, който отглежда добитък и зърнени култури край белгийския град Ватерло. В протестите участваха и фермери от Испания и Полша.



Макрон се противопостави на споразумението още при пристигането си на срещата на върха в четвъртък и не пое ангажимент да го подкрепи през следващия месец. Той заяви, че е провел разговори с колеги от Италия, Полша, Белгия, Австрия и Ирландия за отлагането, с цел да бъдат отчетени притесненията на земеделските производители.



„Фермерите вече са изправени пред огромен брой предизвикателства“, заяви Макрон на фона на протестите срещу споразумението и мерките срещу разпространението на болест по едрия рогат добитък във Франция. „Не можем да ги пожертваме в името на това споразумение“.



Загрижено от нарастващата подкрепа за крайната десница, която използва критиките срещу споразумението, центристкото правителство на Макрон настоява за гаранции, включително механизми за наблюдение и спиране при сериозни икономически сътресения, по-строги регулации в страните от Меркосур – като ограничения за употребата на пестициди – и засилен контрол на вноса в пристанищата на ЕС.



Италианският премиер Джорджа Мелони също се обяви срещу подписването на споразумението тази седмица. „Работи се за отлагане на срещата на върха с Меркосур, което ни дава още няколко седмици, за да осигурим отговорите, които нашите фермери очакват, и необходимите гаранции за нашите продукти“, заяви тя днес.



За да бъде сключено споразумението, Фон дер Лайен се нуждае от подкрепата на поне две трети от държавите членки. Опозицията на Италия би дала на Франция достатъчно гласове, за да блокира подписването.



Междувременно в Гърция земеделските производители от седмици блокират магистрали в цялата страна в знак на протест срещу забавените субсидии, високите производствени разходи и ниските изкупни цени, които според тях поставят сектора под силен натиск.



Поддръжниците на споразумението твърдят, че то ще предложи стратегическа алтернатива на експортния контрол на Пекин и на агресивната митническата политика на Вашингтон. Критиците обаче предупреждават, че сделката може да отслаби екологичните стандарти и да застраши ключовия селскостопански сектор на ЕС.



Германският канцлер Фридрих Мерц заяви преди срещата на върха в Брюксел: „Ако Европейският съюз иска да остане надежден глобален търговски партньор, решенията трябва да бъдат взети сега“.



Споразумението има значение и в контекста на стратегическата конкуренция между Запада и Китай в Латинска Америка, посочи Агате Демаре, старши научен сътрудник в Европейския съвет за външни отношения. „Ако споразумението не бъде подписано, съществува риск латиноамериканските икономики да се приближат още повече към орбитата на Пекин“, каза тя.



Въпреки политическите напрежения в рамките на Меркосур през последните години – особено между аржентинския президент Хавиер Милей и бразилския президент Луис Инасио Лула да Силва – южноамериканските лидери продължават да търсят по-тясно икономическо партньорство с ЕС, което би било от полза за техните селскостопански сектори.



Лула е сред най-активните поддръжници на споразумението и разчиташе то да бъде финализирано в събота, което щеше да му донесе значителен дипломатически успех преди изборите догодина. Той заяви, че е изненадан от колебанието на Италия.



На заседание на кабинета в сряда Лула изрази открито недоволство от позициите на Франция и Италия. „Ако не го направим сега, Бразилия няма да подписва други споразумения, докато аз съм президент“, заяви той, като добави, че сделката защитава мултилатерализма на фона на нарастващия унилатерализъм.



Аржентинският президент Хавиер Милей, близък идеологически съюзник на Тръмп, също подкрепя споразумението. „Трябва да спрем да възприемаме Меркосур като щит, който ни защитава от света, и да започнем да го виждаме като копие, което ни позволява да навлезем ефективно на глобалните пазари“, заяви той.

