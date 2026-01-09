Как Google опитва да направи Gmail личен асистент

Технологичният гигант внедрява все повече изкуствен интелект в електронната си поща

BusinessGlobal
09 January 2026
Как Google опитва да направи Gmail личен асистент
Източник: vecteezy
Технологичният гигант „Гугъл“ (Google) внедрява все повече изкуствен интелект в електронната си поща „Джимейл“ (Gmail) в опит да я превърне в личен асистент, съобщава Асошиейтед прес. С действията си компанията има за цел да подобри писането, да обобщава информация, скрита в пощата, и да предлага ежедневни списъци със задачи. Новите функции бяха обявени днес и могат да се окажат повратен момент за услугата, която преди близо 22 години промени начина, по който хората използват електронна поща.

Първоначално новите възможности с изкуствен интелект ще бъдат достъпни само на английски език и в САЩ, но компанията обещава постепенно да ги разшири и към други държави и езици.

Най-широко достъпният инструмент ще бъде опцията „Помогни ми да пиша“ (Help Me Write), която се учи от стила на потребителя и предлага персонализирани подобрения на имейли в реално време. Абонатите на платените услуги „Про“ (Pro) и „Ултра“ (Ultra) ще получат и разширено търсене в „Джимейл“, позволяващо разговорни въпроси.

Освен това „Гугъл“ започва тестове на функцията „ЕйАй Инбокс“(AI Inbox), която автоматично преглежда входящата поща и предлага списъци със задачи и теми за внимание. Всички нови инструменти са базирани на най-новия модел с изкуствен интелект „Джеминай 3" (Gemini 3), който вече е интегриран в търсачката на компанията и предизвика сериозен отзвук в индустрията.

Въпреки потенциала, внедряването на повече изкуствен интелект крие и рискове - от възможни грешки и подвеждаща информация до опасения за поверителността, тъй като технологията анализира съдържанието на пощата. „Гугъл“ уверява, че данните, събирани от „Джимейл“, няма да се използват за обучение на моделите, а специални инженерни мерки ще защитават личната информация на потребителите. С въвеждането на повече изкуствен интелект „Гугъл“ обещава, че нито едно от анализираните от технологията съдържание няма да бъде използвано за обучение на моделите, които помагат на „Джеминай“ (Gemini ) да се обучава. Базираната в Калифорния компания твърди, че е изградила и „инженерна бариера за поверителност“, за да обедини цялата информация във входящите кутии и да гарантира сигурността на данните от неправомерен достъп.
GoogleGmailAI
