Трима късметлии спечелиха чисто нови BMW 318i в юбилейното „Колелото на съдбата“ на А1

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 19 December 2025 12:47 >
Трима късметлии спечелиха чисто нови BMW 318i в юбилейното „Колелото на съдбата“ на А1
В годината, в която А1 отбелязва 30 години в България, компанията зарадва своите клиенти с мащабна юбилейна кампания и впечатляващи награди. Имената на големите победители в „Колелото на съдбата“ вече са известни – това са Фатме Кумджиева от с. Петко Славейков, Мариела Монева от Варна и Живко Цочев от София, които спечелиха чисто нови автомобили BMW 318i.

Тримата късметлии бяха изтеглени сред над 2,4 милиона регистрирани участия за предметните награди в рамките на кампанията, която се проведе от 15 септември до 23 ноември 2025 г. Всеки регистриран потребител на Моят А1 – мобилното приложение и уеб портала, имаше възможност да завърти виртуалното „Колело на съдбата“ и да спечели атрактивни моментни бонуси, както и да се регистрира в тегленето на предметни награди – 300 смартчасовника Huawei Watch FIT 4 Pro, 30 смартфона Samsung Galaxy S25 Edge и три леки автомобила BMW.

Интересът към играта беше изключително висок – отчетени бяха 4 259 665 завъртания на Колелото, над 1 800 000 активирани спечелени пакета и 333 раздадени награди, които превърнаха празника на А1 в истинско преживяване за клиентите.

„Тридесет години след първия GSM разговор А1 продължава да бъде синоним на иновации, свързаност и нови възможности. Юбилейното „Колелото на съдбата“ е нашият начин да благодарим на клиентите за доверието през годините“, коментира Симеон Донев, старши директор „Маркетинг“ в А1.

Юбилейната кампания отново подчерта ключовата роля на Моят А1 като дигитална платформа за самообслужване, която позволява управление на услуги, плащане на сметки, активиране на бонуси и достъп до ексклузивни предложения – бързо, лесно и по всяко време, през смартфон или компютър.
Свързани публикации:
А1 представи визията си за бъдещето на технологиите на юбилейното Tech TripOokla: Най-бързата мобилна мрежа в Европа е на А1 БългарияA1 с два сертификата QUDAL за най-високо качество на цифрова телевизия и мобилни услугиYettel с две нови AI услуги за „умно“ управление на малкия и среден бизнесUnited Group получи приза за най-зелена компания в България в сектор телекомуникации
A1телеком
Мнения
Не, еврото няма да ни спаси - ние сами ще го направим
"Деляне, Бойко, поколението Z ви пенсионира": какво предстои
Времето на империите мина. И на руската е в музея
Раздуването на дефицита и дълга: епилог
И с по-високи данъци – по ръба на свръхдефицита
Най - четени
ЕЦБ прогнозира стабилизиране на инфлацията в средносрочен планУченици изследват моралния и политическия отпечатък на лидерите чрез две ябълкиПрегърни несигурността като възможностНе, еврото няма да ни спаси - ние сами ще го направимКак се постига качеството при месните и млечни продукти на „Димитър Маджаров“?
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
Бизнес >
Vivacom отключва всички ТВ канали и дава пълен достъп до EON през най-празничния период за годината
Exit >
УниКредит Студио празнува своите първи 100 изложби
Exit >
„Огледай се“ насочва вниманието към дезинформацията и критичното мислене
Exit >
Великият архитект Франк Гери почина на 96-годишна възраст
Exit >
SkyShowtime стартира в платформите на United Group в България, Хърватия и Словения

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ