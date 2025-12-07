Макрон предупреди Китай за възможни мита от ЕС, ако не бъдат ограничени търговските дисбаланси

Търговският дефицит на ЕС с Китай е нараснал с близо 60 процента от 2019 г.

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че е предупредил китайското ръководство, че Европейският съюз може да въведе мита върху китайски стоки, ако не бъдат предприети мерки за ограничаване на нарастващия търговски дефицит на ЕС спрямо Китай. Това съобщава Ройтерс, позовавайки се на публикувано в неделя интервю на държавния глава за френския всекидневник „Ле-з-Еко“.



По време на държавното си посещение в Китай в началото на декември Макрон е подчертал необходимостта от засилване на сътрудничеството по въпросите на глобалните търговски дисбаланси, геополитиката и климатичните политики. Той е определил сегашния търговски излишък на Китай като „неустойчив“.



„Опитах се да обясня на китайците, че търговският им излишък е неустойчив, защото те убиват собствените си клиенти, особено като вече не внасят много от нас“, посочва Макрон в интервюто. Той допълва, че е заявил на китайските си домакини, че ако не последват конкретни действия, европейските страни може да бъдат принудени „в следващите месеци“ да предприемат силни мерки, като мита върху китайски продукти – по примера на Съединените щати.



Търговският дефицит на ЕС с Китай е нараснал с близо 60 процента от 2019 г. насам, отбелязва Ройтерс. Търговският баланс на Франция също продължава да се влошава спрямо икономиката на Китай, чийто обем е приблизително 19 трилиона долара.



В интервюто Макрон подчертава, че европейската промишленост е подложена на двойно напрежение – между протекционистките политики на президента на САЩ Доналд Тръмп и стратегията на Китай, която според него „удря в сърцето на европейския промишлен и иновационен модел“.



„Днес сме заклещени между двете и това е въпрос на живот и смърт за европейската промишленост. Станахме пазар за корекции и това е най-лошият възможен сценарий“, казва Макрон.



Френският президент посочва също, че е предложил по-балансиран подход, включващ възможно премахване на европейските ограничения върху износа на оборудване за производство на полупроводници, както и отмяна от китайска страна на ограниченията за износ на редкоземни елементи.



Макрон призовава китайските компании да увеличат инвестициите си в Европа и „да създават стойност и възможности за Европа“.

