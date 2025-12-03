Тазгодишната коледна кампания на dm е заснета в България с участието на български участници и на локации в София, и край Враца. Тя вече се излъчва едновременно във всички 12 държави от групата на dm в Централна и Източна Европа. Зад концепцията и реализацията стои виенската креативна агенция DODO*.Основната идея на кампанията е предадена чрез посланието #товасъмаз, което стои в основата на рекламната комуникация на dm от началото на годината. В контекста на Коледа то акцентира върху значението на отношенията между хората и важността на споделените моменти по време на празниците.„В dm човекът винаги е в центъра на вниманието. И именно по Коледа искаме да напомним колко е важно за всички нас да сме свързани помежду си.“, коментира по повод на коледната кампания Цонка Иванова-Терзиева, управител „Маркетинг и снабдяване“ и „Регион Продажби” в dm.За снимките са избрани изцяло български участници, които да представят разнообразието от клиенти на dm. Локациите – професионални студия в София и каменна кариера край Враца – са одобрени след предложение от местна продукционна компания.В центъра на визуалните материали на кампанията е хореография, в която хора създават голяма снежинка – като ключов образ на основното послание на кампанията. Както всяка снежинка е неповторима, така и връзката между отделните хора е специална и различна - общността и уникалността на всеки човек се допълват и правят живота ни неповторим.