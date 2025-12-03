„Аурубис България“ ще финансира проекти за 1.1 млн. лв. по новата партньорска програма с община Златица

„Аурубис България“ АД ще осигури един милион и сто хиляди лв. за дейности в подкрепа на развитието на Златица в рамките на новата партньорска програма между средногорската община и компанията. Приоритети в програмата са образованието, здравеопазването, културата, социалните дейности и здравословния начин на живот, като срокът за изпълнение на предвидените проекти е до септември 2027 г.



Споразумението бе подписано на 2 декември 2025 г. в Златица от инж. Любомир Цветков - кмет на общината, Ракани Рабани - изпълнителен директор на „Аурубис България“ и Ивайло Георгиев - ръководител Устойчивост и връзки с институциите на компанията.



Осигуряват се средства за медицинския център в град Златица и за лекарските кабинети в селата Карлиево, Църквище и Петрѝч. Ще бъдат подкрепени дейности за подобряване на условията за образование и спорт в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, Детска градина „Слънце“ и Професионална гимназия „Златица“. Компанията поема разходите за столовото хранене на ученици в средното училище. Ще бъдат инсталирани термопомпи, фотоволтаични панели и батерии за подобряване на енергийната ефективност на двете сгради на детската градина.



„Партньорството между общината и компанията е ярък пример за дългогодишната социална ангажираност към региона. Вярвам, че в бъдеще ще продължим да вървим заедно, както и досега“ заяви кметът на Златица инж. Любомир Цветков при подписването на програмата.



„Гордея се, че „Аурубис България“ е неразделна част от общността и се ангажирам това партньорство да продължи да бъде пример за устойчиво и конструктивно сътрудничество“, каза Ракан Рабани, изпълнителен директор на „Аурубис България“. „Нека да продължим да развиваме този модел. Голяма част от нашите служители са жители на общината и това допълнително създава силна и естествена връзка между нас“, допълни той.



В рамките на партньорската програма се финансират и дейности на спортните клубове и самодейните състави в района, на местното читалище, клубовете на пенсионера и на хората с увреждания. „Аурубис България“ продължава с традиционната си подкрепа за културните събития в града и селата от общината. Продължава и обновяването на кабинетите в Професионална гимназия „Златица“.



Партньорските програми на „Аурубис България“ с общините Златица, Пирдоп и Антон в Средногорието са рамкови споразумения, които задават основните приоритети и проекти и се подновяват периодично. Компанията е вложила над шест млн. лв. в развитието на региона за последните пет години.

