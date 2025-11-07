Премиерът Желязков отличи Тим Курт за цялостен принос в развитието на българската металургия

BusinessGlobal
07 November 2025
Премиерът Желязков отличи Тим Курт за цялостен принос в развитието на българската металургия
Тим Курт, изпълнителен директор на „Аурубис България“ за последните 11 години и два мандата президент на Германо-българската индустриално-търговска камара, беше отличен за цялостен принос в развитието на българската металургия. Специалният приз му бе връчен от министър-председателя Росен Желязков на церемония за отбелязване на Деня на металурга в София.

„Благодарен съм, че работата ми в „Аурубис България“ ми позволи да работя и с всички вас - българската индустрия, общностите, академичните среди, синдикатите, местните и национални власти“. България остава част от сърцето ми“, сподели Тим Курт.

„Аурубис България“ получи признание за най-мащабни инвестиции и принос към националната икономика. Наградата бе връчена на д-р Торалф Хааг, главен изпълнителен директор на групата „Аурубис“ (Aurubis AG) и Ракан Рабани, новия изпълнителен директор на „Аурубис България“, от д-р Никола Рангелов, председател на Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) - организатори на събитието.

„Чест е за групата Aurubis да бъде част от индустриалната общност на България. Нашият завод в Средногорието допринася за устойчивото развитие на медното производство и играе ключова роля на европейския пазар“, каза д-р Торалф Хааг по време на церемонията.

„Аурубис“ е най-големият инвеститор в българската индустрия за последните години. Компанията изпълнява четиригодишна програмата „Инвестиции за прогрес. България 2027“ на стойност 800 млн. лв. за разширяване на производството, собствени ВЕИ, енергийна ефективност, модернизация и подобряване на екологичните показатели. Инвестициите стартираха при управлението на Тим Курт.

„Тази награда е за целия ни екип. Тяхната отдаденост, професионализъм и ангажираност са основата на нашите успехи. Това е десетилетието на металите и благодарение на инвестициите си „Аурубис“ ще играе ключова роля в доставките на мед, от която нашето общество се нуждае.“, казар Ракан Рабани, изпълнителен директор на компанията в България.

По време на церемонията на БАМИ бяха отличени студенти от ХТМУ, техническия университет и компании от сектора. Отличените получиха специално изработена статуетка, символизираща неугасващия пламък в металургията.

„Металургията формира 5% от БВП и 12% от износа на страната, което я прави структуроопределящ за България и значима за цяла Европа. Това не е производство от черно-белите филми – в него има много цвят и добавена стойност“, подчерта министър-председателят Росен Желязков по време на събитието. Той допълни, че секторът остава устойчив и притежава голям потенциал за развитие при добре функциониращ общ пазар.
Тим КуртАурубис
Мнения
И с по-високи данъци – по ръба на свръхдефицита
BESCO критикува проекта за Бюджет 2026
Ръстът на осигуровките като рецепта за бедност и сива икономика
Българските компании показват умерена готовност за епохата на несигурност
Образованието е компасът на зеления преход
