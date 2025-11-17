Над 278 тона спасена храна за три месеца благодарение на инициатива на Лидл България

Новият продукт на Lidl „Смес от плодове и зеленчуци“ дава възможност на клиентите да купуват изгодно пакети с подбрани плодове и зеленчуци с намалена свежест, но напълно годни и безопасни за консумация. От пускането на пазара през юли само до края на октомври 2025 г. са купени над 55 хиляди бройки, с което смартритейлърът и неговите клиенти са спасили над 278 т (278 660 кг) храна, която иначе би била изхвърлена.

Всеки пакет съдържа приблизително 5 кг сезонни продукти и се предлага на фиксирана цена от 4,99 лв. Може да бъде намерен в специално обозначени зони във всички магазини на веригата в страната. Плодовете и зеленчуците, събрани в тези мрежички са подходящи за домашни ястия, смутита, фрешове или печива – доказателство, че намалената свежест не означава отпадък.

„Резултатите показват, че клиентите все повече осъзнават стойността на храната и избора, който правят. С всяка закупена мрежичка „Смес от плодове и зеленчуци“ те не просто пестят средства, а участват в мисията за по-малко разхищение на храна. Това е още един пример как устойчивостта може да бъде лесна, достъпна и част от ежедневието на всеки“, каза Рубриян Хаджиев, управител „Продажби и логистика“ на Лидл България.

„Без разхищение – с голямо намаление“

„Смес от плодове и зеленчуци” е естествено продължение на дългосрочната инициатива „Без разхищение – с голямо намаление“ на компанията, надграждаща оперативните усилия на ритейлъра за устойчиво управление на храната. През 2020 г. Лидл България стана първата хранителна верига у нас, която започна целенасочена потребителска кампания за ограничаване на хранителните отпадъци. Тя бързо се превърна в един от най-разпознаваемите примери за пазаруване с мисъл за хората, за бюджета и за природата. Инициативата дава възможност на клиентите да купуват продукти с наближаващ срок на годност с 50% намаление, като така се спасява напълно годна за консумация храна и едновременно се подпомага семейният бюджет.

Тази година инициативата отбелязва своята 5-а годишнина. От старта ѝ през есента на 2020 г. до края на октомври 2025 г. смартдискаунтърът и клиентите му са спасили храна на обща стойност близо 12 милиона лева (11 924 705 лв.).

Като мярка срещу разхищението на храна компанията прилага и цялостен технологично обезпечен подход към управлението на стоките – от планирането и оптимизацията на количествата до ежедневните доставки и постоянен контрол на качеството. В допълнение, от самото си стъпване на пазара компанията прилага намаление с 20% на голям асортимент от стоки с наближаващ срок на годност, който продължава да се изпълнява и до днес. По този начин Лидл България успява едновременно да предлага винаги свежи и качествени стоки и същевременно да намалява хранителния отпадък по цялата верига – от производителя до магазина.

Действията на Lidl са в съзвучие с целите на Европейския съюз за намаляване на хранителното разхищение с 30% до 2030 г., заложени в стратегията „От фермата до трапезата“. Според данни на Европейската комисия над 50% от хранителните отпадъци в Европа идват от домакинствата, което прави ангажираността на бизнеса и потребителите от ключово значение.
