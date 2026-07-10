Lidl планира разширяване на фермерските си пазари

партньорска публикация
партньорска публикация / 10 July 2026 15:15 >
Lidl планира разширяване на фермерските си пазари
Лидл България планира да разшири познатата си инициатива „Фермерски пазари“, така че поетапно тя да получи национален обхват и да достигне до всички 28 административни области на страната. До края на тази година изложенията на местни продукти ще достигнат до над 25 събития в повече от 20 области. По този начин още повече малки производители, фермери и творци от цялата България ще могат да предложат продукцията си директно на клиентите на веригата.

През тази година вече са реализирани седем фермерски пазара – три в София и четири по Черноморието. През следващите месеци инициативата ще достигне до градове като Шумен, Разград, Русе, Стара Загора, Плевен, Ловеч, Враца и други.

Разширяването на обхвата на фермерските пазари е част от мерките, с които Lidl наскоро обяви, че надгражда своята дългосрочна подкрепа за българските производители. В допълнение към фермерските пазари, веригата ще организира и „Академия за доставчици“ – обучителна програма, чрез която ще споделя ноу-хау с български производители, за да им помогне да оптимизират процесите си, да се кооперират и да отговорят на европейски стандарти за качество.

Чрез фермерските пазари на Lidl малките производители получават директен достъп до нови клиенти и възможност да развиват бизнеса си, а потребителите – по-богат избор от местни продукти и възможност да се срещнат лично с хората, които ги произвеждат.

Именно устойчивият интерес към инициативата е допълнителна мотивация за разширяването ѝ до всички области на страната. През миналата година във фермерските пазари на Lidl участваха 274 производители от 146 населени места – с 30% повече спрямо предходната година. Потребителският интерес също расте - средно от над 3300 души са посетили всяко от изданията през миналата година.

Фермерските пазари допълват дългогодишното партньорство на Lidl с над 300 български производители. С разширяването на инициативата до всички области на България компанията продължава последователно да насърчава развитието на родното производство, като подпомага реализацията на малките земеделски производители, фермери и занаятчии и улеснява достъпа на клиентите до местни храни с ясен произход.
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