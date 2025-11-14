Марина Кацарска покорява света с живопис, приложно изкуство и фотография

Мечтае смело, работи неуморно и показва, че бъдещето на българското изкуство и култура е светло



Представяме 12-те удивителни деца, номинирани в конкурса ХОРА НА БЪДЕЩЕТО. Най-много са младите таланти в рисуването, музиката, творческото писане – шестима. Трима са от менталната аритметика. И по един изобретател, спортист, граждански активист. Всички те имат таланта, успехите и призванието да бъдат победители. Бъдещето не ходи по земята. Красив полет, скъпи деца!



Марина Кацарска е на 14 години, ученичка в НУИ “Панайот Пипков“ в Плевен, специалност „Изящни изкуства“. Изключително талантливо, упорито и трудолюбиво дете, с огромно сърце, емпатия и съпричастност. Занимава се с изкуство от седемгодишна. Има стотици национални и международни отличия, за живопис, приложно изкуство (плъстене на вълна) и фотография. Участвала е в десетки пленери и майсторски класове в Украйна, Италия, Испания и България.



Когато е на 7 години стъпва във френския Сенат, като победител в международния конкурс „Draw Me Peace“. Оттогава тя ѝ творбите и пътуват по целия свят и печелят стотици отличия. Марина е експериментатор – рисува, създава уникални триизмерни пана от плъстена вълна, снима и фотографиите са награждавани.





УСПЕХИТЕ НА МАРИНА



• 16 членно международно жури от изтъкнати художници я поставя в топ 10 даровити деца на света в класация на Charumela Art School, Бангладеш.



• Danube Art Master 2024 получава заедно с брат си Никола, отличието им бе връчено във Виенския международен център;

• Стотици престижни награди в Испания (Dali’s Mustache, Sea Sun Festival), Индия (Junior Picasso, Artistic Genesis), Италия, Япония, Турция, Израел, Бангладеш, САЩ (с National Geographic), Хонконг и др.;

• Голямата награда на Фондация „Димитър Бербатов“ (2020), Марина е в Клуб „Успелите деца на България“ от 2018 г. до днес;

• Лауреат в седми випуск Отличниците на България (проект на в."24 часа").

• Тя е в топ 10 в категория Изкуство на Фондация „Енчо Керязов“ (2024 г.);

• Лауреат за пета година на Фондация „Шанс за децата и природата на България“ (2025 г.)

• Има първи места от национални конкурси на МК и МОН

• Печели едногодишна стипендия по Програмата за закрила на деца с изявени дарби (2024 г.)

Марина е дете, което мечтае смело, работи неуморно и показва, че бъдещето на българското изкуство и култура е светло.

Тя е Марина Кацарска – дете на настоящето и бъдещето.



На добър час!

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...