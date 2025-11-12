Високата работоспособност не е маратон, а ритъм

Треньор Иванов, как да бъдем максимално работоспособни всеки ден?
Истината е проста: не сме роботи, а хора. Най-работоспособни сме, когато се грижим за себе си – достатъчен сън, движение и добро хранене.Димитър Иванов е дипломиран уелнес треньор от НСА и магистър трудова медицина от Медицинския университет в София. Провежда тренинги, разработва персонални и екипни програми за подобряване на благополучието и повишаване на работоспособността.
Убеден е, че енергията на всеки е възобновим ресурс, който трябва да се управлява. Насърчава организациите да прилагат холистични стратегии (не само чрез фитнес карти и допълнителни дни почивка), а като интегрират управление на енергията в ежедневието – чрез wellbeing дизайн на работното място, гъвкави графици, активно участие на служителите и цикли на възстановяване, приложими и за мениджърите.
От 2020 г. е част от Служба по трудова медицина „Фетекс консулт”.
Ако започнем деня с ясни приоритети и 2 до 3 ключови задачи, шансът вечер да се чувстваме победители е много по-голям.
Малки паузи през деня (дори 5 минути) действат като „рестарт“ за мозъка. Хората, които си почиват кратко и често, са по-продуктивни от онези, които се опитват да издържат героично осем часа без прекъсване.
Хидратирайте се. Пийте често течности. Консумацията на вода помага за по-добрата и бърза работа. Водата е съществена за правилното функциониране на мускулите, тъй като участва в транспорта на хранителните вещества и кислород до клетките.
И не подценявайте сутрешния старт. Това, което правите в първия час след събуждане, определя целия ви ден. Чаша с лимон, няколко упражнения, разтягане или просто 10 минути без телефон, докато пиете кафето си, могат да направят чудеса. Мозъкът се „настройва“ по това, с което започва – така че изберете нещо, което ви зарежда, не нещо, което ви дразни.Възможно ли е 8 часа пълна ефективност?
Само ако сте робот от бъдещето. Шегувам се. Мозъкът работи на цикли – около 90 минути фокус, след това иска почивка. Най-добрата стратегия е да планираме деня в блокове: сутрин важните задачи, следобед – срещи и леки дейности. Почивките не са мързел, а инструмент за високи резултати. Колкото и да ни се иска, „постоянната пълна ефективност“ е мит.
Нашата енергия има свои „приливи и отливи“. Изследвания показват, че повечето хора имат пик на концентрацията между 9 и 11 сутринта, и втори, по-малък, около 16 ч. Използвайте това в своя полза – не си насрочвайте сложни или тежки задачи, когато умът ви е на енергийна пауза. По-добре е да работите умно, не дълго.Как да се възстановим след тежък ден?
Изключете! Не само лаптопа, а и мислите за работа. Кратка разходка, спорт, среща с приятел или просто тишина – това е „психологическата смяна на канала“.
И не подценявайте съня – той е безплатният ни „ъпдейт“. Никоя енергийна напитка не може да ви замени добрата нощ, през която сте се възстановили напълно.
Добавете и “ритуал за изключване” – например, пускате си определена песен, когато тръгвате от офиса, или излизате на кратка разходка веднага след работа. Това сигнализира на ума, че „работният режим“ приключва. След това изберете активна почивка – среща с приятели, спорт, готвене, музика – нещо, което изключва мозъка от служебните мисли.Кои навици най-много ни саботират?
Недоспиването, мултитаскингът и постоянните нотификации – това е „светата троица“ на загубената продуктивност. Мозъкът не може да „скочи“ между 7 таба между екраните пред вас и да остане гений. Работете по едно нещо, затворете социалните мрежи и пийте вода – често умората е просто жажда, маскирана като леко главоболие.
Друг тих враг е перфекционизмът. Опитът да направим всичко перфектно често ни блокира. По-добре е „свършено“, отколкото „вечно недовършено“. И не забравяйте да дишате – буквално. Когато сме под напрежение, дишането ни се скъсява и това подава сигнал „опасност“. Дълбокото дишане е мини-рестарт на нервната система. Психическото здраве води до 36% по-малко отсъствия и 12% по-висока продуктивност.
Това лично установих от Национално проучване за благополучието в България, което провеждаме и в момента в изследователски екип. Как да върнем фокуса, когато се разсейваме?
На всеки 45 минути над екрана правете 15 минутни почивки без натоварване на очите. Ако нещо ви извади от ритъм, запишете го и се върнете към задачата.
И да – дишайте. Дълбоко. Три пъти. Помага повече от скролване в Instagram или TikTok.
Мозъкът обича структурата и правилата, така се чувства в сигурна среда. Създайте си навик за концентрация преди важна задача – например чаша вода, плод или ядки, изчистване на бюрото и 2 минути тишина преди фокусирана работа. Това подсъзнателно казва на ума: „Вече си зареден с енергия, а сега е време за нещо сериозно.“ И помнете – концентрацията е като мускул: колкото повече я тренирате, толкова по-силна става.Кои храни помагат за по-добрата работоспособност?
Хапвайте като за гладен мозък, не като за празен стомах. Зеленчуци, риба, ядки, пълнозърнести храни.
Избягвайте „захарния лифт“ – бърз скок, после срив. Кафето е чудесен приятел, стига да не го виждате за четвърти път следобед. И пийте чиста питейна вода – мозъкът не обича да работи на сухо.
Ако искате дълготрайна енергия – яжте „бавни въглехидрати“: овес, киноа, зеленчуци. Те държат кръвната захар стабилна. Малко тъмен шоколад (70%) е чудесна „награда“ за мозъка – подобрява настроението и вниманието. Балансът е всичко – гладният човек не е нито щастлив, нито ефективен.Какво да правим, ако към обяд вече сме уморени?
Не се борете, а си подарете мини пауза. Разходка до прозореца, глътка вода, малка закуска с протеин – и ще сте като нови.
Ако имате възможност – 15 до 45-минутна дрямка. Нарича се power nap, защото наистина е мощна.
Ако не можете да поспите, направете 5 дълбоки вдишвания и сменете задачата за 10 минути – това често „рестартира“ фокуса. Следобедът не е подходящ за тежки решения – използвайте това време за по-креативни или рутинни дейности. И не забравяйте – умният служител или мениджър е този, който знае кога да спре за малко.Как да се успокоим след среща с токсичен човек?
Дишайте – бавно и дълбоко. Опитайте се да медитирате на работното място. Така ще намалите сърдечната дейност, която захранва чувството ви за изнервеност. После се разходете – буквално излезте и оставете напрежението „на стълбите“.
И запомнете: лошото поведение говори за него, не за вас. Не носете чужди емоции в джоба си – тежат излишно.След напрегната среща направете нещо физическо – изкачете няколко стъпала, протегнете се или просто разклатете ръцете си.
Тялото освобождава стреса, който умът задържа. А вечер? Най-добрата „детоксикация“ е смях с роднини и приятели – нищо не неутрализира по-добре токсичността като малко непринуден хумор.
Може да пробвате и две бързи техники:
“Назови и освободи” – наум си кажете „Усещам гняв / напрежение / разочарование“ Самото назоваване на емоцията активира префронталния кортекс и намалява реакцията на амигдалата (центъра за стрес). Следва по-бързо успокояване и дистанция от емоцията.
Друг малък трик за приключване - измий ръцете със студена вода, разтърси ги и направи дълбоко вдишване. Това действа като символично и физиологично изчистване. Мозъкът възприема, че ситуацията е приключила.Колко дълга трябва да е една тренировка?
Колкото да се почувствате живи, не изтощени. 20-30 минути умерено движение пет пъти седмично са златният стандарт – ходене, йога, танци, каквото ви радва. Дори 10 минути имат ефект – по-добре малко, но често, отколкото веднъж месечно.
Важно е да изберете нещо, което ви доставя удоволствие. Ако ви е скучно във фитнеса – разходете се в парка или танцувайте у дома. Най-добрата тренировка е реализираната и тази, която ще направите отново утре. И не забравяйте – тялото е създадено да се движи, не да стои на стол.Как трудовата медицина подобрява благополучието?
Трудовата медицина не е само досадна бюрокрация, която е „задължителна по закон“, а стратегически партньор на бизнес лидерите за здравето и духа на екипа.
Трудовите медици виждаме рисковете преди да станат проблем – от ергономията на всеки служител през комплексната оценка на риска до общото ниво на корпоративния стрес, който разболява и проваля кариери.
Когато работодателят се грижи за хората си, резултатът е по-малко болнични и повече усмивки. И, както казваме често в нашата служба по трудова медицина
: „Здрав служител = щастлив екип = печеливш бизнес.“
Модерната трудовата медицина се фокусира не само върху безопасността, а върху цялостното благополучие – от менталното здраве до уелнес инициативи. Компании, които инвестират в това, имат по-мотивирани хора, по-нисък стрес и по-добра репутация. В края на тренингите, които провеждам, клиентите ми споделят, че най-добрият „бонус" за тях не е ваучерът, а чувството, че някой се грижи за тях и им е осигурил балансирана среда за работа и живот, в която са здрави и доволни от това, което вършат.