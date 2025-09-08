Приходите на Payhawk са нараснали със 78% през 2024 г.

Средните годишни приходи на клиент са се увеличил с 21% до 50,7 хил. лева

Източник: Payhawk

Създателите на Payhawk Христо Борисов, Бойко Караджов и Константин Дженгозов (от ляво надясно)

Българскята финтех компания Payhawk обяви увеличение на годишните си приходи (ARR) със 78% до 77,3 млн. лв. за финансовата година, приключила на 31 декември 2024 г. Приходите по МСФО са достигнали 45,8 млн. лв., което е с 85% повече на годишна база и близо 4 пъти повече от 11,5 млн. лв., отчетени през 2022 г. Средните годишни приходи на клиент (ARPA) са се увеличили с 21% до 50,7 хил. лв., отразявайки устойчивото навлизане в по-високия пазарен сегмент, показва одитираният финансов отчет на Payhawk.



Т.нар. "bинансова оркестрация" на Payhawk обединява в едно решение корпоративни карти, управление на бизнес разходите и разплащания в реално време, управление на задължения по фактури и процеси по снабдяване заедно с интеграция с ERP и HR системи. Всичко това автоматизира спазването на фирмени правила, разплащанията, процесите на одобрение и осчетоводяването в множество дружества на една организация. Върху основата на платформата на Payhawk за управление на фирмените разходи, се добавят нови възможности с помощта на специализирани AI агенти.



През 2024 г. Payhawk увеличи брутния марж като процент от нетните приходи (МСФО) до 82%, намали нетните парични средства, използвани в оперативна дейност с 34% до 43,0 млн. лв. и завърши годината с 214,3 млн. лв. в брой, показва отчетът ѝ. В същото време показателите за оперативни загуби са се подобрили спрямо предходната година: оперативната загуба, която не е по GAAP, е намаляла с 10% до 47,9 млн. лв., а оперативната загуба по МСФО се е свила до 61,2 млн. лв. (2023 г.: 66,4 млн. лв.).



„Растем с фокус върху качеството. За две години почти учетворихме приходите си по МСФО, като същевременно разширихме маржовете и намалихме използването на оперативни парични средства. Клиентите ни използват все повече възможности на нашата платформа, докато преминаваме от управление на разходите към оркестрация на финансите, което води до нетно задържане на приходите (NRR) от 173,5% и средни годишни приходи от клиент (ARPA) с ръст от 21%. С 214,3 млн. лв. в брой и собствени лицензи за ЕС и Обединеното кралство, ние инвестираме в инфраструктурата и възможностите, от които компаниите се нуждаят в бъдеще“, коментира Христо Борисов, съосновател и главен изпълнителен директор на Payhawk.

