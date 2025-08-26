Payhawk с инициатива в чест на Григор Димитров

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 26 August 2025 15:01 >
Payhawk с инициатива в чест на Григор Димитров
Григор Димитров и Христо Борисов, главен изпълнителен директор и съосновател на Payhawk.
Месец след емоционалната контузия на Григор Димитров от Уимбълдън, Payhawk, платформата за управление на фирмените разходи, превърна исторически тенис корт в Лондон в забележително публично произведение на изкуството. Така компанията почита емблематичния жест, символ на издръжливост, на посланика на компанията.

Инициативата е наречена ”The Court of Resilience” („Кортът на издръжливостта“) и включва изображение, изрисувано директно върху централния корт на историческия тенис клуб Алдърсбрук Уолн в Уонстед. Тя е вдъхновена от ръкостискането на Димитров със съдията след неговия емоционален мач на Уимбълдън – жест, който вече е оценен в световен мащаб като символ на благородство в момент на изпитание.

„Тенисът ме научи, че издръжливостта е основен фактор за успеха във всички области, а да откриеш благородство в тежките моменти, подсилва това още повече.“, каза Григор Димитров. „За мен означава много да видя този дух, превърнат в изкуство. Горд съм, че си партнирам с Payhawk по проект, който напомня на младите играчи да продължават да вярват във всяка точка.“

„Ръкостискането на Григор не беше просто момент, то беше послание“, каза Христо Борисов, главен изпълнителен директор и съосновател на Payhawk. „То напомни на света, че истинската сила се крие в характера, дори в най-трудните моменти. В Payhawk вярваме, че класата и издръжливостта не са просто ценности за спортистите. Те са от решаващо значение за лидерството и дългосрочния успех в бизнеса. Тази инициатива е нашият начин да почетем тези ценности.“.



Инициативата се реализира в сътрудничество с тенис клуб Алдърсбрук, творческо студио Handplayed, агенция Undercurrent и стрийт арт компанията Wood Street Walls. Проектът е документиран в кратък филм, който вече може да бъде гледан онлайн.

Спонсорството на Димитров от Payhawk е част от по-широкия ангажимент на компанията към устойчивост, изключителни постижения и високи резултати – значими ценности, както в спорта, така и в бизнеса.
Свързани публикации:
За мен истински успех е да имаме още десетки еднорозиЯни Драгов, „Смарт органик“ – бизнес с каузаХристо Борисов: Да имаме още десетки еднорози - това ще е успехПолетът на стартъпaГригор Димитров тренира в Хасково
PayhawkГригор Димитров
Мнения
Кохортата на  прагматичните идеалисти
Науката за успеха на лидерите
Тръмп нарочно е хаотичен, за да е безотчетен
Има начин българските пари да работят за България
DE&I е фактор за бизнес растеж, а не защото "така се налага"
Най - четени
България и Rheinmetall ще изградят съвместно два военни завода за над €1 млрд.Shelly показва следващото поколение умни устройства на IFA 2025Google дари още $150 000 на INSAITЦентралните банки, инфлацията и изкуственият интелект са в центъра на вниманието на пазаритеDevices Buy Back – услугата, която превръща старите устройства на бизнеса в ресурс
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
Свят >
Имам две места за София
Exit >
Софийската филхармония открива сезон 2025/2026 на 11 септември
Бизнес >
VW въвежда абонамент за увеличаване на мощността на автомобилите
Exit >
Ричард, който видя мира в София и го извоюва на Балканите
Exit >
Силен интерес към летните фестивали на Белоградчишките скали

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ