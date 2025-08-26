Payhawk с инициатива в чест на Григор Димитров

Григор Димитров и Христо Борисов, главен изпълнителен директор и съосновател на Payhawk.

Месец след емоционалната контузия на Григор Димитров от Уимбълдън, Payhawk, платформата за управление на фирмените разходи, превърна исторически тенис корт в Лондон в забележително публично произведение на изкуството. Така компанията почита емблематичния жест, символ на издръжливост, на посланика на компанията.Инициативата е наречена ”The Court of Resilience” („Кортът на издръжливостта“) и включва изображение, изрисувано директно върху централния корт на историческия тенис клуб Алдърсбрук Уолн в Уонстед. Тя е вдъхновена от ръкостискането на Димитров със съдията след неговия емоционален мач на Уимбълдън – жест, който вече е оценен в световен мащаб като символ на благородство в момент на изпитание.„Тенисът ме научи, че издръжливостта е основен фактор за успеха във всички области, а да откриеш благородство в тежките моменти, подсилва това още повече.“, каза Григор Димитров. „За мен означава много да видя този дух, превърнат в изкуство. Горд съм, че си партнирам с Payhawk по проект, който напомня на младите играчи да продължават да вярват във всяка точка.“„Ръкостискането на Григор не беше просто момент, то беше послание“, каза Христо Борисов, главен изпълнителен директор и съосновател на Payhawk. „То напомни на света, че истинската сила се крие в характера, дори в най-трудните моменти. В Payhawk вярваме, че класата и издръжливостта не са просто ценности за спортистите. Те са от решаващо значение за лидерството и дългосрочния успех в бизнеса. Тази инициатива е нашият начин да почетем тези ценности.“.Инициативата се реализира в сътрудничество с тенис клуб Алдърсбрук, творческо студио Handplayed, агенция Undercurrent и стрийт арт компанията Wood Street Walls. Проектът е документиран в кратък филм, който вече може да бъде гледан онлайн.Спонсорството на Димитров от Payhawk е част от по-широкия ангажимент на компанията към устойчивост, изключителни постижения и високи резултати – значими ценности, както в спорта, така и в бизнеса.