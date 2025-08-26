Payhawk с инициатива в чест на Григор Димитров

Григор Димитров и Христо Борисов, главен изпълнителен директор и съосновател на Payhawk.
Месец след емоционалната контузия на Григор Димитров от Уимбълдън, Payhawk, платформата за управление на фирмените разходи, превърна исторически тенис корт в Лондон в забележително публично произведение на изкуството. Така компанията почита емблематичния жест, символ на издръжливост, на посланика на компанията.
Инициативата е наречена ”The Court of Resilience” („Кортът на издръжливостта“) и включва изображение, изрисувано директно върху централния корт на историческия тенис клуб Алдърсбрук Уолн в Уонстед. Тя е вдъхновена от ръкостискането на Димитров със съдията след неговия емоционален мач на Уимбълдън – жест, който вече е оценен в световен мащаб като символ на благородство в момент на изпитание.
„Тенисът ме научи, че издръжливостта е основен фактор за успеха във всички области, а да откриеш благородство в тежките моменти, подсилва това още повече.“, каза Григор Димитров. „За мен означава много да видя този дух, превърнат в изкуство. Горд съм, че си партнирам с Payhawk по проект, който напомня на младите играчи да продължават да вярват във всяка точка.“
„Ръкостискането на Григор не беше просто момент, то беше послание“, каза Христо Борисов, главен изпълнителен директор и съосновател на Payhawk. „То напомни на света, че истинската сила се крие в характера, дори в най-трудните моменти. В Payhawk вярваме, че класата и издръжливостта не са просто ценности за спортистите. Те са от решаващо значение за лидерството и дългосрочния успех в бизнеса. Тази инициатива е нашият начин да почетем тези ценности.“.
Инициативата се реализира в сътрудничество с тенис клуб Алдърсбрук, творческо студио Handplayed, агенция Undercurrent и стрийт арт компанията Wood Street Walls. Проектът е документиран в кратък филм, който вече може да бъде гледан онлайн.
Спонсорството на Димитров от Payhawk е част от по-широкия ангажимент на компанията към устойчивост, изключителни постижения и високи резултати – значими ценности, както в спорта, така и в бизнеса.