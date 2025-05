Персонализацията и стандартизацията са следващите стъпки на финансовите услуги (видео)

Финтех компаниите на бъдещето ще бъдат невидими, казва Георги Георгиев, директор „Софтуерни продукти и стратегическо развитие“ в Smart IT

Източник: MFG

Георги Георгиев

"Персонализацията и стандартизацията са следващите големи стъпки в бъдещето на финансовата индустрия", казва Георги Георгиев, директор „Софтуерни продукти и стратегическо развитие“ в Smart IT, технологичният хъб на финтех групата „Мениджмънт Файненшъл Груп“. "Изкуственият интелект вече знае по-добре от нас от каква конкретна финансова услуга имаме нужда, но истинската стойност идва там, където обединяваме няколко услуги в едно клиентско изживяване", обяснява той. Георги Георгиев смята, че финтех компаниите на бъдещето ще бъдат невидими – няма да избираме банка, а ще избираме изживяване и финансовите услуги ще се интегрират в живота ни плавно и неусетно до момента, в който няма да ги възприемаме като отделна индустрия. "Това ще се случва в бекграунд и няма да е видимо за нас", казва той.



Водещ продукт в портфолиото на Smart IT е SmartCheck – напълно конфигурируема модулна "no code" софтуерна платформа с интеграционни възможности на високо ниво. Тя дава възможност на компании от финтех сектора да реализират различни бизнес модели с лекота, гъвкавост и висока ефективност. "Технологичните решения, които предоставяме, дават възможност на нашите партньори от MFG да предоставят финансиране на хора, които имат ограничен достъп до такова. А новата ни кредитна платформа позволява това да става бързо, лесно и достъпно", казва Георги Георгиев.



Компаниите в групата MFG развиват устойчиви бизнеси в 7 европейски пазара – България, Румъния, Полша, Украйна, Хърватия, Испания и Северна Македония, както и в Мексико.





