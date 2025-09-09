За четвърта поредна година ТИТАН Златна Панега подкрепи Лятна СТАРТ Академия в с. Брестница

Програмата включи посещение в завода на компанията на 35 ученици от ОУ ,,Христо Ботев“ в с. Брестница. Учениците се запознаха с интересни професии, като фокус бе поставен върху две – хотелиер и ресторантьор

Сред най-вълнуващите активности за учениците беше посещението на професионалната кухня в столовата на завода на ТИТАН Златна Панега
За четвърта поредна година ТИТАН Златна Панега подкрепи инициативата на „Заедно в час“ в с. Брестница - Лятна СТАРТ Академия. Академията се проведе между 7 и 25 юли, а в нея се включиха 35 ученици от ОУ ,,Христо Ботев“ в с. Брестница.

В тазгодишното издание на съвместната инициатива на ТИТАН Златна Панега и „Заедно в час“, учениците имаха възможността да разширят и затвърдят знанията си по български език и математика. Разнообразието от дейности позволи на децата да упражнят своите комуникационни, групови и индивидуални умения. Както всяка година, академията е напълно безплатна за учениците и техните родители.

Фокус на учителите в академията беше да запознаят учениците с интересни професии, като тази години фокус бе поставен върху две – хотелиер и ресторантьор. Вдъхновени и любознателни, децата се втурнаха в летните приключения, които започнаха със занимания още в първия ден на Академията. Децата бяха разделени на четири групи и всяка група трябваше да пресъздаде различна част от един хотел. Децата, водени от учителите ни разказа какви дейности се случват на рецепция, ресторант, кухня, както и какво има в една хотелска стая и как се служителите – камериери се грижат за нея,  С помощта на гост-лекторите, участници изследваха функциите на различните отдели в един хотел и ресторант, както и как да допринесат за благоприятното преживяване на клиентите.

Сред най-вълнуващите активности за учениците беше посещението на професионалната кухня в столовата на завода на ТИТАН Златна Панега. По време на работилницата младите таланти имаха удоволствието да опознаят кулинарната си креативност. Сред деликатесите, които приготвиха начинаещите готвачи бяха солени палачинки, брускети с хамон и кашавал, сандвичи с крема сирене, десерти с чия и бисквити. Техните усилия не останаха незабелязани от служителите, които искрено се очароваха от уменията им.

„В ТИТАН Златна Панега вярваме, че действията говорят по-силно от думите. За нас образованието и устойчивото развитие вървят ръка за ръка. Подкрепата за иновативни образователни програми и създаването на възможности за младите хора в селските райони не е просто ангажимент – това е част от начина, по който градим по-силно и по-сплотено бъдеще. Да градим устойчиво означава да инвестираме в местните общности и в бъдещите поколения“ - каза Дилян Георгиев, ръководител на отдел „Административно обслужване и КСО“ в ТИТАН Златна Панега.

Биляна Миланова, която е сред организаторите на ежегодната инициатива, с гордост отбеляза постиженията на децата: „Тази година с подкрепата на шест учители и помощник-учители СТАРТ Академия Брестница успешно завършиха 35 ученици. Освен попълване на пропуски в четене, писане и математика, те се потопиха в професионалните тънкости на хотелиерството и ресторантьорството, като посетихме стола на Титан Златна Панега и хотел Дипломат Плаза в гр. Луковит“.

Целта на дългогодишния съвместен проект е не само да подбуди интересът на младежите към стандартните учебни предмети, но и да им даде перспектива за бъдещето. В предишните издания на академията, ТИТАН Златна Панега и децата са запознаха с професионалисти от многоброийни сфери и техния опит, сред които пожарникари, лекари, полицаи и др.

Екипът на ТИТАН Златна Панега силно вярва, че развитието на деца и младежи от всички краища на страната трябва да бъде насърчавано, и че то полага основите на едно по-светло бъдеще, както за децата, така и за светът, който ги заобикаля.









