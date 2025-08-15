Устойчивото развитие се измерва в реални резултати, а не в средства

ДИЛЯН ГЕОРГИЕВ е ръководител „Администрация и корпоративна социална отговорност“ в ТИТАН Златна Панега. Той отговаря за стратегията по КСО, ангажираността на заинтересованите страни, програми за развитие на общностите и съвместни проекти, насочени към устойчивост. Работата му е фокусирана върху изграждане на смислени партньорства, насърчаване на екологичната отговорност и подкрепа на местни инициативи в сферата на образованието, културата, развитието на младежта и социалното приобщаване.

Той притежава солиден опит в областта на корпоративното управление и административното ръководство. Той допринася за интегрирането на устойчивостта във всички аспекти от дейността на компанията, в подкрепа на дългосрочната цел на ТИТАН – изграждане на по-безопасно, по-устойчиво и по-приятно бъдеще.

Проекти с реални ефекти



Кариерно ориентиране в Тетевен





През 2024/2025 г. ученици от СУ „Георги Бенковски“ се срещнаха с над 20 специалисти от компанията, които представиха професиите си и демонстрираха как училищното знание намира приложение в реалната индустрия. Учениците посетиха завода в Златна Панега, срещнаха се със специалисти от индустрията, влязоха в работна среда и научиха за реалните предизвикателства на трудовия пазар.



Въздействие на проекта: Участие на 90 ученици и 10 учители, повишена информираност за циментовата индустрия, представяне на реални възможности, мотивация за професионално развитие в родния регион.





Иновативната паралелка с изучаване на предмет „Кино“ в с. Дерманци







Учениците се учат да снимат, монтират и разказват истории чрез визуалното изкуство. В края на всяка година филмите им се представят на международен фестивал пред ученици, учители и киноспециалисти от цял свят. През 2025 г. част от кадрите включваха заснемане на съвместна инициатива с ТИТАН Златна Панега за опазване на опрашителите – важен акцент в екологичната стратегия на компанията.



Въздействие: Развитие на творчески умения, изграждане на увереност у децата, ангажираност с опазването на природата чрез изкуство.





Лятна СТАРТ академия в Брестница







Всяка година над 30 ученици от региона наваксват безплатно пропуски от учебната година, развиват нови ценни умения и придобиват повече увереност и мотивация за учене през лятната ваканция с безплатните летни занимания. Компанията осигурява логистика и участие на доброволци, включително служители, които провеждат практически уроци на разнообразни теми с децата.



Въздействие: Изградено е дълготрайно доверие с родителите и местната общност; 100% от всички записани деца завършват, въпреки летния период; повишена мотивация за учене и личностно развитие.



Уроци сред природата





Всяка година, под ръководството на екипа „Околна среда и устойчиво развитие“, се провеждат открити екоуроци с ученици от различни населени места. Младежите се включват в инициативи за залесяване на терени, възстановяване на пчелни хабитати, зарибяване на водни басейни, поставяне на пчелни кошери и опазване на опрашителите.



Въздействие от проекта: Над 100 ученици от региона годишно участват в теренни екоуроци, учениците развиват усет за отговорност и емпатия към природата, повишава се екологичната грамотност.

В ТИТАН Златна Панега планираме нашите образователни и доброволчески инициативи на базата на реалните нужди на местната общност и всички заинтересовани страни. Ежегодно изготвяме план с акцент върху образованието, опазването на околната среда, културата и подобряването наинфраструктурата.Нашият подход надхвърля дарителството, ние търсим дългосрочен ефект, ангажиране на младите хора в обществени дейности и създаване на възможности за тяхната професионална реализация. Пример за успешно партньорство е сътрудничеството ни със „Заедно в час“, чрез което вече повече от 13 години подобряваме достъпа до качествено образование в уязвими региони в страната. Усилията ни са част от дългосрочния ангажимент на ТИТАН Златна Панега за устойчиво развитие и социална отговорност.От няколко години, заедно с неправителствената организация „Заедно в час“, провеждате лятна академия за ученици в с. Брестница, насочена към преодоляване на дефицитите по български език и по математика, както и за развитие на т.нар. меки умения у тях. Какво показват резултатите и може ли вашият опит да бъде използван от МОН за подобряване на обучението на изоставащите деца?Една от най-тревожните тенденции в образованието е нарастващият брой ученици, които отпадат от системата. С лятната Старт академия в Брестница, която организираме със „Заедно в час“, адресираме този проблем директно.Резултатите от нея са силно обнадеждаващи. Диагностични тестове показват повишение на знанията с 10,3% по математика и 6,5% по български език само за три седмици. Учениците усвояват близо 70% от преподавания материал. Всички участници демонстрират напредък в ключови меки умения като екипна работа, ефективна комуникация и емоционална интелигентност.Още по-важно е, че се наблюдава положителна промяна в нагласите им – идват с желание, вярват, че ученето има смисъл, и се връщат в класната стая с повече увереност. Всяка година работим активно и с родителите, защото вярваме, че ангажирането на семействата е ключово за дългосрочната мотивация на децата.Опитът от провеждането на академията показва, че при целенасочена подкрепа и прилагане на иновативни подходи децата могат да наваксат и да останат в училище. Смятам, че този модел има потенциал за прилагане на национално ниво и може да бъде ценен инструмент в усилията на МОН за задържане на учениците в образователната система.Зачитането на човешките права, включително многообразието и приобщаването, е основна ценност както за ТИТАН Златна Панега, така и за Групата ТИТАН. Сред нашите приоритети е изграждането на приобщаваща работна среда, в която се цени различието, а всеки служител получава равен шанс за развитие.Затова работим активно за преодоляване на предразсъдъци и създаване на устойчиви пътища за професионална реализация – независимо от етнос, пол или социален статус. Вярваме, че всяко усилие за устойчиво развитие започва с уважение към човешкото достойнство и създаване на възможности за всички. Нашите врати са широко отворени за хора от всички социални и етнически групи, включително и за представителите на ромската общност в региона, в който оперираме.Прави впечатление фокусът на две от вашите инициативи – за кариерно ориентиране на учениците от Средно училище „Г. Бенковски“ в Тетевен и подкрепата за изучаването на предмет „Кино“ в училището в с. Дерманци. Разкажете малко повече за тези различни на пръв поглед проекти – и за това, което ги обединява.Обединява ги желанието да излезеш извън рамката. Въпреки че на пръв поглед са напълно различни, двете инициативи си приличат в стремежа да разчупят традиционните подходи в училище и да разширят мирогледа на учениците. Това само по себе си е урок да не се страхуваме да излизаме извън установените рамки, било то на учебната програма или на собствените ни очаквания.В средно училище „Георги Бенковски“ в Тетевен учениците излизат извън пределите на класическото образование, като се срещат с професионалисти в бизнеса, които показват нагледно как натрупаните знания могат да бъдат приложени. Много съм благодарен на „Заедно в час“, че ме свързаха с директора на училището - г-жа Маринела Маркова, която е изключителен професионалист. В рамките на една учебна година тя отвори вратите си за нас и стана неразделна част от целия процес. Надявам се, че сме оставили трайна следа у младите хора, които предстои да изградят себе си като активни и отговорни възрастни.Обединено училище „Неофит Рилски“ в село Дерманци, община Луковит, е единственото училище в България с въведен модул по кинообразование. Там децата разчупват рамките на обичайните учебни предмети, докосват се до изкуството и развиват нови умения чрез творчески процес. Благодарен съм на Даниел Симеонов, който ме потърси миналата година и ми разказа за магията на киното, която се случва в съседство на завода в Златна Панега. Вдъхновяващо е да видиш млад преподавател, който с такава отдаденост предава магията на седмото изкуство на своите възпитаници.Вярвам, че доброволчеството е нещо, което се стимулира чрез личен пример, доверие и смислени каузи. В ТИТАН Златна Панега насърчаваме служителите да се включват в инициативи, които имат реален принос за местната общност, и с радост виждаме как все повече хора откликват. За нас това е ясен знак, че когато каузите имат смисъл, хората се включват с желание, а именно това ни носи най-голямото удовлетворение.За нас най-важен е не самият размер на инвестицията, а отпечатъкът, който оставяме след себе си. Вярваме, че устойчивото развитие не се измерва само в средства, а в реални резултати. За нас това са: децата, които се връщат всяка година в училище; младите хора, които откриват своето първо работно място; местните общности, които получават нови възможности за развитие.Ангажираността към природата е неразделна част от нашата ESG стратегия. Заедно с екипа „Околна среда и устойчиво развитие“ ежегодно реализираме редица инициативи: открити екоуроци с ученици, залесяване, възстановяване на пчелни хабитати, зарибяване на водни басейни, поставяне на пчелни кошери и опазване на опрашителите.Тези дейности не са кампанийни, а част от дългосрочна визия за екологична устойчивост. Работим с младежи, експерти и местната общност, за да изградим отговорност към природата. За нас това е инвестиция с истинска стойност в бъдещето на хората и заобикалящата ни среда.Едно от основните предизвикателства в работата ми е координацията между различните заинтересовани страни – институции, местна общност, партньори и вътрешни екипи, за да реализираме инициативи с реален ефект. Друго сериозно предизвикателство е ангажирането на местната общност, особено в контекста на ниска мотивация сред местното население и ограничени възможности за децата и младежите от уязвими групи.Въпреки това именно тези предизвикателства ме мотивират. Работата в ТИТАН Златна Панега ми носи смисъл, сигурност и увереност да посрещам трудностите с усмивка. Всеки ден е възможност да науча нещо ново както професионално, така и в личен план, защото имам щастието да работя със страхотни колеги, които са хора с отворени сърца.Можете да купите списанието в павилионите на Inmedio, Relay, големите вериги бензиностанции, търговските вериги "Фантастико", "Кауфланд", "Билла" и др.